Vérifiez la loterie avec QR: Euromillions, Bonoloto, Primitiva et plus sur votre mobile

Le code QR sert également à savoir si vous avez gagné la loterie, vous pouvez donc le faire.

Regarder le télétexte à la télévision pour voir si votre billet de loterie a été gagnant est très démodé, maintenant vous pouvez le faire directement avec votre mobile. Il existe plusieurs méthodes qui vous permettent scannez le code QR sur votre billet Euromillions, Bonoloto, Primitiva et d’autres formes de paris et de loteries pour voir si vous êtes maintenant millionnaire.

Dans cet article, nous expliquons comment vous pouvez vérifier si votre loterie a été le gagnant ou pas avec votre mobile. Vous pouvez le faire sans rien installer sur votre smartphone ou utiliser des applications gratuites.

Vérifiez la loterie avec QR sans rien installer

La méthode la plus simple pour vérifier le résultat de la loterie est de scanner le code QR avec votre mobile sans installer d’applications ou de programmes. Cette solution s’appelle Vérifier primitive, un site Web très simple d’utilisation rassemble les résultats des principaux jeux.

Sur ce site Web, vous pouvez télécharger une photo de votre ticket pour analyse ou scannez directement le ticket physique avec la caméra du mobile. Dans les deux cas, le web se charge d’analyser vos chiffres et de les comparer aux résultats pour vous dire si vous avez gagné des prix.

Pour vérifier la loterie avec le code QR du ticket de Check primitive, Suivez ces étapes:

Ouvrez le Web primitif Check sur votre mobile. Cliquer sur « Vérifier avec la caméra mobile », en haut de la page. Sélectionnez si vous souhaitez ouvrir l’appareil photo mobile ou télécharger une photo à partir de la galerie mobile. Téléchargez la photo ou pointez l’appareil photo vers le ticket physique. Attendez que le Web vous montre si ta combinaison a été la plus chanceuse.

Vérifiez la loterie avec QR avec des applications

Il y a plusieurs applications gratuites pour Android Très utile pour vérifier les résultats des principaux jeux de hasard et loteries. Grâce à ces applications, il n’est plus nécessaire de comparer chaque numéro de votre combinaison avec le gagnant pour vérifier si c’est votre jour de chance dans le hasard.

Ensuite, nous montrerons comment vérifier la loterie avec le code QR en utilisant l’application TuLotero, bien que nous en mentionnions d’autres tels que Lottery and Betting Results et Lottery and Betting Scanner, qui ont une opération similaire.

Une fois cette application installée sur votre téléphone, suivez ces étapes pour l’utiliser comme scanner du QR code de votre ticket et pour vous dire si c’est le gagnant:

Ouvrez l’application TuLotero. Cliquez sur l’onglet « Résultats », dans le coin inférieur droit. Cliquer sur « Analyse » pour vérifier votre billet physique. Pointez la caméra mobile vers le code QR du ticket et attendez les résultats.

Comme nous le disons, le fonctionnement des applications telles que les résultats et les loteries de paris est similaire, car vous devez pointez la caméra mobile vers le code QR du ticket afin que l’application vous dise si vous êtes le gagnant.

Facile et rapide, c’est ainsi que vous savez si vous avez gagné à la Loterie grâce à l’arrivée des QR codes. Ne reste jamais avec le doute Pendant des jours par paresse pour comparer votre combinaison avec le gagnant, vous voyez qu’avec le code QR, ce processus ne prend plus que quelques secondes.

