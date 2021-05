La Couronne ajoute à sa Camilla Parker Bowles

Lit CAMILLA tête de lit avec oreillettes et coutures verticales - 160x200cm - Velours anthracite

Très majestueux, le lit CAMILLA présente des lignes élégantes et une tête de lit aux finitions soignées. Grâce à son revêtement en velours anthracite et à son piètement doré, ce lit reviste le style art déco avec style. Sa tête de lit cloutée avec oreillettes et son généreux garnissage en mousse vous apporteront tout le confort dont vous révez. Caractéristiques: Coloris: Velours Anthracite Structure: MDF, bois et contreplaqué Piètement : Métal Doré (alliage de zinc) Tête de lit coutures verticales cloutée avec oreillettes Garnissage en mousse polyuréthane de densité 19kg/m3 Sommier 26 lattes inclus 4 pieds inclus Couchage 2 personnes : 140x190 ou 160x200cm La texture fine du MDF (Medium Density Fiberboard) en fait un matériau esthétique et résistant, par l'alliance de la fibre de bois et de synthétique, qui sont soumis à des contraintes extrêmes de température et pression. Matériau très tendance dans l'aménagement et la décoration d'intérieur. Dimensions: Dimensions totales du lit et poids : En 140x190 cm : L207 x P152 x H128.5 cm et poids 51kgs En 160x200 cm : L217 x P172 x H128.5cm et poids 57kgs Hauteur du lit sans la tête de lit : 34,5cm Matelas non inclus. Ce lit est compatible avec tous les matelas 140x190 ou 160x200cm selon le modèle choisi. Meuble à monter soi-même. Le délai de livraison vous sera confirmé dans le panier.Dimensions et colisLit CAMILLA : Produit : Longueur 217 cm, Largeur 183 cm, Hauteur 141 cm, Poids 57 kgColis n°1 : Longueur 165 cm, Largeur 86 cm, Hauteur 14 cm, Poids 27 kgColis n°2 : Longueur 231 cm, Largeur 33 cm, Hauteur 27 cm, Poids 29 kg