Le dernier film de zombies de George A. Romero sera terminé

Après la mort du réalisateur légendaire George A. Romero en 2017, son héritage cinématographique continue à ce jour, étant rappelé par les amateurs d’horreur comme « le père du zombie moderne », avec de nouveaux rapports indiquant la production de ce dernier. Scénario sur lequel il a écrit le sujet, que Romero ne pouvait pas porter sur grand écran.

Selon The Hollywood Reporter, l’esquisse originale de « Twilight of the Dead » a déjà une équipe d’écrivains pour réaliser la vision de Romero, avec Suzanne Romero, la veuve du cinéaste, à la recherche de candidats pour diriger la production.

Vous pourriez aussi être intéressé par: David Cronenberg revient à la science-fiction après 20 ans

George A. Romero, en plus de présenter les fondements du genre zombie avec six films tout au long de sa carrière, était également une voix importante dans le cinéma de la série b, présentant également certaines des fondations fondamentales du genre slasher. L’histoire de ce film semble être centrée sur «un monde dont la vie a été décimée, mais qui garde encore de l’espoir pour l’humanité».

Avant sa mort, Romero travaillait sur le traitement du film avec l’auteur Paolo Zelati, qui a demandé à Suzanne la permission de rejoindre Joe Knetter et Robert L. Lucas pour l’aider à achever la vision de son mari.

«Je lui ai donné toute ma bénédiction tant que je peux être là à chaque étape pour que la vision de George reste réelle», a déclaré l’épouse de Romero. «Nous avons eu un traitement solide et le début du scénario. Je peux dire à cent pour cent que George serait incroyablement heureux de voir cela continuer. Nous voulions que ce soit son dernier timbre dans le genre zombie ».

Sorti en 1968, « Night of the Living Dead » n’était pas techniquement le premier film de zombies de l’histoire, mais il est considéré par de nombreux experts dans le domaine du cinéma d’horreur comme la norme par excellence dans le genre zombie, en plus d’être l’un des productions les plus influentes de tous les temps.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Partagez des images terrifiantes de « Demonic »

Romero a continué sa saga dans « Dawn of the Dead » en 1978, suivi de « Day of the Dead » (1985), « Land of the Dead » (2005), « Diary of the Dead » (2008), se terminant par Survival of les morts dans (2010). Actuellement en cours de restauration est « The Amusement Park », un film de réalisateur tourné dans les années 1970 qui jusqu’à présent était considéré comme perdu.