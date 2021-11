Nouveaux indices Spider-Verse: Tobey Maguire apparaît dans la marchandise pour "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

Depuis que la rumeur a commencé que Tom Holland apparaîtra dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison accompagné de ses prédécesseurs Tobey Maguire et Andrew Garfield, chaque jour, un nouvel indice a émergé que ce sera le cas. Depuis Images Marvel et Sony Ils ne l’ont pas confirmé, cependant, ils ont laissé la porte ouverte pour que quelque chose de ce type se produise dans le prochain film de la MCU qui sortira en décembre.

Des fragments de bandes-annonces, des fuites d’images et d’enregistrements sur le plateau étaient quelques-unes des indications révélées qui soutiennent la théorie de la Spider-verse. C’est que tout est arrangé pour que cela se passe : Benedict Cumberbatch participera à la peau de Docteur étrange et un sort peut faire du thème du Multivers le protagoniste de l’histoire. Ce ne sera pas avant 17 décembre quand on découvre si la participation spéciale est une réalité ou une pure illusion de fan.

C’est justement l’un d’entre eux qui a partagé sur les réseaux sociaux un possible signe de ce qui va lui arriver Homme araignée. Il s’agit du merchandising lié au film dirigé par Pierre Parker. Sur son compte Twitter personnel, un utilisateur a posté des images et des vidéos d’art promotionnel pour Boîte d’écorce. Et au fond de sa boîte, juste derrière le personnage joué par Holland, vous voyez le costume de la version de Maguire de Spider-Man il y a des années.

L’image correspond parfaitement à l’un des plus emblématiques de Le clairon du jour, le journal fictif de New York présenté dans les bandes dessinées de Stan Lee. Tout indique qu’il s’agit d’un produit lié, c’est-à-dire qu’il doit avoir la Licence de Marvel et de Sony Pictures. Pour le moment, on ne sait pas s’il a effectivement obtenu l’autorisation d’entrer sur le marché. Mais s’il a été approuvé par les deux sociétés, cela ne fait que réaffirmer la présence de Maguire dans le film.

Les deux études sont restées muettes sur cette situation. Cependant, ce n’est pas la première fois que cela se produit : en octobre de cette année, le site Internet de Quilles Russie commercialisé ses produits en utilisant l’image du Peter Parker qu’il dépeint Andrew Garfield dans L’incroyable Spider-Man 2. Les propriétaires de la franchise de super-héros n’y faisaient pas non plus référence à l’époque et leur silence est compris comme un indice par les fans du MCU.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂