Cette semaine dans nos forums 45secondes.fr: Astro-éthique, l’univers en expansion et l’art spatial!

Bienvenue à nouveau dans votre Forums 45secondes.fr emballer! Nous commencerons votre week-end avec quelques sections des discussions les plus intéressantes de notre communauté. Assurez-vous de rejoindre la communauté des forums 45secondes.fr, si vous ne l’avez pas déjà fait. Vous ferez partie de quelques privilégiés qui entendront parler de nos cadeaux mensuels et de nos fonctionnalités spéciales en premier!

Cette semaine, la communauté a des conversations plus approfondies sur l’espace, l’une sur son exploration et l’autre sur son expansion. Ensuite, un membre nous épate absolument avec des œuvres d’art remarquables et inspirées de l’espace.

Devrions-nous coloniser d’autres planètes?

(Crédit d’image: NASA)

C’est la question fascinante proposée par Astro-guy. À un certain niveau, c’est un sondage oui-non. Cependant, la conversation qui suit touche à la question éthique la plus pressante de la colonisation. Voici quelques-unes de nos réponses préférées:

Si c’est uniquement pour soutenir une expansion incontrôlée de la population, alors non. Je suppose que cela n’a pas vraiment d’importance tant que nous ne détruisons pas d’autres formes de vie (comme nous le faisons sur Terre) mais le point crucial vient si ou quand nous rencontrons une autre «civilisation» faisant la même chose. Si ceux-ci devaient être quelque chose comme nous (regardez l’histoire), alors le résultat probable serait la guerre et l’extermination mutuelle.– Catastrophe

Rejoindre la conversation Dites-nous ce que vous pensez de SpaceX, de la science-fiction et plus encore sur nos forums 45secondes.fr ici!

À moins que nous essayions d’exploiter les ressources d’une planète où il y a de la vie, je m’en fiche. – IG2007

Je pense que nous devrons peut-être coloniser d’autres planètes si nous voulons sauver les humains. Si nous n’atteignons pas tous les objectifs pour 2050, la Terre est condamnée et nous devrons vivre sur d’autres planètes. Espérons que cela n’arrive pas. Juste au cas où, cependant, nous devrions coloniser d’autres planètes. – ThePatriotBeast

Votez dans le sondage et partagez vos réflexions ici.

Remise des prix SpaceX

Participez pour gagner un guide de collectionneur de casquettes et d’écussons de mission Spacex Crew-2 dans notre dernier cadeau avec The Space Store! (Crédit d’image: The Space Store)

Le temps presse pour notre dernier cadeau de la poursuite de notre partenariat avec The Space Store.

Notre cadeau actuel est centré sur SpaceX. Nous avons deux excellents prix pour un gagnant qui devra répondre à une question précise: si Elon Musk vous mettait en charge de SpaceX aujourd’hui … quelle est la première chose que vous feriez?

Rendez-vous sur ce fil pour plus de détails sur la façon de participer – et les prix que vous pourriez gagner! Vous avez jusqu’à 23 h 59 HE le 7 mai 2021.

Où l’univers s’étend-il?

(Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

C’est l’une de ces questions qui est mûre pour la rêverie. En tant que communauté de passionnés d’espace, il est difficile de ne pas se demander avec désinvolture jusqu’où va l’étendue sombre et à quelle fin?

La communauté a eu quelques réflexions, menant à un va-et-vient perspicace. Découvrez la conversation complète ici.

Art spatial!

Enfin, nous terminons l’édition de cette semaine avec de superbes illustrations, gracieuseté de MasterOgon.

Voyage dans l’espace par MasterOgon. (Crédit d’image: MasterOgon)

Rocket People par MasterOgon. (Crédit d’image: MasterOgon)

Découvrez plus de travaux de MasterOgon ici.

Fils de tendance

Accord sur les termes de la discussion.

N’y a-t-il rien en dehors de l’univers?

Théories des trous noirs.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.