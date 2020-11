Ps5: Voici Comment Fonctionnent Les Trophées Sur Playstation 5

La chasse aux trophées et son fonctionnement: Ceci est extrêmement important pour de nombreux joueurs lors du passage à la PS5. À quels changements les chasseurs de trophées doivent-ils s’attendre? Avec très peu, comme il s’avère maintenant. Au contraire, la nouvelle PlayStation augmente le confort.

Nous sommes enfin en mesure de rendre compte de la façon dont la PS5 change le jeu. Certains détails restent secrets, mais les collectionneurs de trophées peuvent déjà être heureux: la nouvelle console ne se comporte pas sensiblement différemment de la PS4 lors de la recherche de récompenses. Une première vidéo de présentation de l’interface utilisateur a laissé les fans dans l’ignorance quant à savoir si les trophées seront remplacés ou complétés par des «activités». Nous avons maintenant pu le tester par nous-mêmes: les activités sont de petites tâches révolutionnaires qui n’affectent pas le système Trophy.

Clip pour les âges: la PS5 enregistre les vidéos de vos trophées

Au contraire, l’achèvement d’un trophée est encore plus célébré sur PlayStation 5 qu’auparavant. La console n’enregistre plus seulement le moment où vous relevez le défi sous forme de capture d’écran: la PS5 enregistre automatiquement une courte vidéo du moment et affiche également une description de la réalisation dans le clip. La durée de la vidéo peut être définie dans le menu, vous pouvez également désactiver séparément les fonctions de capture d’écran et de vidéo.

Meilleur aperçu de vos trophées

Dans le centre de contrôle, le nouveau menu rapide de la PS5 et le hub de jeux dans le menu Démarrer, vous avez également un accès rapide aux prochains trophées à portée de main. Les cartes vous montrent chacune une brève description du défi, certaines montrant un pourcentage de votre progression. Dans votre profil de joueur, vous pouvez désormais filtrer et trier les trophées de jeu afin de voir en un coup d’œil ceux qui vous manquent encore et quand exactement vous avez réalisé certaines réalisations.