La connexion qui unit The Northman à The Batman

Curiosités

Ce jeudi, le troisième film de Robert Eggers est arrivé en salles, avec Anya Taylor-Joy et Alexander Skarsgård comme protagonistes, et un lien particulier avec homme chauve-souris.

©IMDBLes affiches Batman et The Northman.

Pour beaucoup, la première de cette semaine est déjà parmi les meilleures de l’année. L’homme du nordle troisième film de la carrière de Robert Egger après les sorties de sorcière Oui Le pharecompte légende viking d’amleth, un guerrier qui part en voyage pour venger la mort de son père tué aux mains de son demi-frère. Le film met en vedette Anya Taylor-Joy et Alexander Skarsgardqui se mettent à la place de Olga et Amletrespectivement.

Quelque chose que, peut-être, peu de gens ont remarqué, c’est que L’homme du nord Il a un lien direct avec une autre des grandes premières de l’année : homme chauve-souris. Le film réalisé par Matt Reeves Je présente Robert Pattinson Quoi le cavalier de la nuit dans ce qui sera sûrement le premier d’au moins trois films du super-héros de CC. Si vous vous demandez quel est le lien entre les deux productions, nous vous le dirons ci-dessous.

Tellement L’homme du nord Quoi homme chauve-souris ils partagent un acteur commun, avec la particularité que dans les deux productions il avait un rôle similaire. Il s’agit de oscar novakl’artiste britannique de 12 ans qui n’avait qu’un seul crédit d’acteur avant 2022. En 2019, il faisait partie de la série Poldarkoù il a joué pendant 8 épisodes par Jérémy Poldark dans la série créée par Debbie Horfield et mettant en vedette Aiden Turner.

Dans homme chauve-souris, Novak a été choisi pour jouer la version préadolescente de Bruce Wayne, mais elle n’a pas eu un rôle aussi prépondérant. Dans L’homme du nordpour sa part, avait un travail assez similaire : étant la version cadette du protagoniste, Amleth. Dans le cas du film Robert Egger sa participation était beaucoup plus énergique, puisqu’il faisait partie du prologue de l’histoire et on l’a vu faire tout le passage de l’enfant à l’adulte dans un rituel dirigé par son père, Roi Aurvandil (Ethan Hawke), et par Heimir (Willem Dafoe).

Le secret gardé par Novak

Dans une récente interview avec Le journaliste hollywoodien, oscar novak Il a dit qu’il avait gardé son implication secrète. homme chauve-souris et n’a dit à aucun de ses camarades de classe : « Ils n’avaient aucune idée que j’étais dans homme chauve-souris ou même qu’il était acteur ». Comme il l’a expliqué, sa décision de ne le dire à personne n’avait rien à voir avec un accord légal signé, mais avec le fait qu’il voulait éviter « le dérangement » devoir tout leur expliquer. « J’ai beaucoup devant moi, j’ai des auditions qui viennent de tous les fronts »a-t-il révélé sans donner trop de détails sur son avenir professionnel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂