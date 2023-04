« Naruto » : classement officiel des 20 personnages d’anime les plus populaires

Après une enquête approfondie auprès de les adeptes de « Naruto »les résultats de popularité sur les personnages de La fiction de Masashi Kishimoto ils sont venus à la lumière. Bien que les membres de l’équipe 7 aient réussi à rester aux premières places, il y a eu une belle surprise pour la première place de toute la liste.

Bien que sa suite ait reçu des millions de critiques sur toute la planète, l’héritage de « Naruto » Il continue et restera dans l’imaginaire collectif de tous les fans d’anime et de séries orientales. Son intrigue, ses méchants, ses antagonistes et ses rebondissements ont fait les aventures du jeune homme de village de Konoha sont parmi les plus visionnés de toute la culture geek dans le monde.

Grâce à des noms comme Maito Gai, Madara Uchiha, Rock Lee, Sasuke Uchiha, Hinata Hyuga et Gaara du désertl’anime a réussi à s’imposer et à nous présenter une histoire d’amitié, de conflits politiques, de passés sombres divisée en plus de 700 épisodes.

L’histoire de « Naruto » se compose de plus de 700 chapitres (Photo : Netflix)

En ce sens, l’équipe de Shueisha, une société japonaise dédiée à la diffusion de mangas et d’animes locaux, a décidé de mener une enquête pour déterminer la popularité de tous les personnages de « Naruto ». Pouvez-vous deviner la première place sur la liste?

LES 20 PERSONNAGES LES PLUS POPULAIRES DE « NARUTO »

Chez MAG, nous vous présenterons une liste des 20 personnages les plus célèbres de toute la franchise « Naruto ». A partir de maintenant, nous vous disons que vous pouvez vous surprendre avec la troisième place du top 20.

PLACE 20 – ROCK LEE

Bien qu’il n’ait jamais appris à pratiquer le ninjutsu ou le genjutsu, le disciple de Maito, Guy, était le meilleur combattant au corps à corps de sa génération. Rapide, fort et irrévérencieux sont quelques-unes des caractéristiques de ce personnage.

Lee était un disciple de Maito Guy dans « Naruto » (Photo : TV Tokyo)

LIEU 19 – SASORI

Le maître marionnettiste de toute la franchise ne pouvait pas être absent de la liste. Bien que son passé à l’Akatsuki l’ait condamné à l’exil, Sasori est mort gracieusement devant sa grand-mère et Sakura.

Le talentueux Sasori est mort en combattant grand-mère Chiyo et Sakura (Photo: TV Tokyo)

LIEU 18 – NEJI HYUGA

Bien que dans les premiers épisodes nous ayons vu Neji comme un personnage arrogant confiant dans le pouvoir de sa dynastie, à la fin nous avons été témoins que la valeur de l’amitié et du village était la chose la plus importante pour le frère de Hinata.

Neji meurt en combattant les Juubi (Photo : TV Tokyo)

LIEU 17 – DEIDARA

L’artisan d’argile intrépide et ancien membre de l’Akatsuki figure également sur cette liste. Bien qu’il ait eu une fin précoce dans la fiction, le sacrifice qu’il fait devant Sasuke est quelque chose qu’aucun amateur de manga n’oubliera jamais.

Deidara a perdu la vie en essayant de tuer Sasuke (Photo : TV Tokyo)

PLACE 16 – HASHIRAMA SENJU (PREMIER HOKAGE)

Depuis que toute la création de « Naruto » a commencé, le nom de Hashirama était présent tout au long de l’intrigue, mais il a fallu attendre la guerre imposée par Obito et Uchiha Madara pour que nous ayons pu constater la puissance du ninja le plus puissant de toute la franchise. .

Le premier hokage est le ninja le plus puissant de tout « Naruto » (Photo : TV Tokyo)

LIEU 15 – DÉSERT GAARA

Après sa bataille avec Rock Lee, l’énigmatique étudiant ninja du village caché dans le sable a commencé à gagner en popularité et à avoir beaucoup plus d’importance tout au long de la série.

Gaara mène des batailles tout au long de la fiction avec son contrôle de l’arène (Photo : TV Tokyo)

PLACE 14 – TOBIRAMA SENJU (DEUXIÈME HOKAGE)

Le frère cadet de Hashirama fait son apparition dans la quatorzième place. Sa maîtrise du ninjutsu, principalement Edo Tensei (jutsu de résurrection), font de ce personnage l’un des plus plébiscités par les fans.

Tobirama était connu comme le deuxième hokage (Photo : TV Tokyo)

LIEU 13 – SHIKAMARU NARA

Le disciple d’Asuma Sensei et l’un des étudiants les plus intelligents de tout le village caché parmi les feuilles est classé dans cette position grâce à ses dons stratégiques pour mener à bien une mission.

Son jutsu le plus puissant était le contrôle des ombres (Photo : TV Tokyo)

LIEU 12 – JIRAIYA

« Naruto » a connu plusieurs moments tristes et épiques dans la série, et le combat de Jiraya contre tous les Pain en fait partie.

La mort de Jiraya est l’une des plus émouvantes de la série (Photo : TV Tokyo)

LIEU 11 – OBITO UCHICHA

Le moment le plus sublime de toute la création de Kishimoto pourrait facilement être la révélation de Tobi en tant qu’Obito Uchicha. Sans aucun doute, un personnage avec une histoire et un passé épiques et spectaculaires.

Obito Uchicha était le dernier survivant du clan Akatsuki (Photo : TV Tokyo)

LIEU 10 – HINATA HYUGA

Bien que ses apparitions aient été plus romantiques que combatives, Hinata a obtenu la dixième place avec des scènes de combat contre Pain.

Hinata finit par épouser Naruto (Photo : TV Tokyo)

LIEU 9 – MADARA UCHICHA

L’ennemi mortel d’Hashirama a non seulement élevé le public de « Naruto » dans sa dernière ligne droite, mais nous a également donné une leçon importante sur les idéaux et l’honneur.

Madara est relancé par Kabuto grâce à Edo Tensei (Photo : TV Tokyo)

LIEU 8 – SASUKE UCHICHA

L’un des protagonistes de l’équipe 7 ne pouvait pas manquer au Top 10 final. En fait, ce sont ses regrets et ses actions ultérieures aux côtés d’Orochimaru qui ont fini par sauver le monde du genjutsu de Zetsu et Uchiha Madara.

Sasuke parvient à mener à bien sa vengeance contre son frère Itachi (Photo : TV Tokyo)

LIEU 7 – SAKUMO HATAKE

Le père de Kakashi surprend tout le monde et apparaît à la 7ème place grâce à l’apparition émouvante qu’il fait dans la lutte contre la Douleur.

Le père de Kakashi a réussi à jouer un rôle important dans la lutte contre Pain (Photo : TV Tokyo)

LIEU 6 – NARUTO UZUMAKI

Le protagoniste de toute la saga est classé 6e et ce n’est pas étonnant. Les duels, les combats, les secrets révélés et l’abominable renard à neuf queues à l’intérieur étaient des raisons suffisantes pour être à cet endroit sur la liste.

Enfin, Naruto devient Hokage du village de Konoha (Photo : TV Tokyo)

LIEU 5 – KAKASHI HATAKE

Sasuke, le professeur de Naruto et Sakura a hérité de l’œil d’Obito Uchicha et a réussi à être une pièce fondamentale de l’histoire.

Le sensei de Naruto parvient à avoir une grande importance dans la série (Photo : TV Tokyo)

LIEU 4 – SHISUI UCHICHA

Reconnu dans tout le clan Uchicha comme l’un des ninjas les plus talentueux, Shisui se classe quatrième parmi les plus populaires grâce à l’importance qu’il a eue dans le développement politique de l’anime. Les arguments pour être considéré comme un héros abondent, mais ce sera l’affaire d’un autre sommet.

Shisui était connu comme le martinet au sein du clan Uchiha (Photo : TV Tokyo)

LIEU 3 – SAKURA HARUNO

Contre toute attente, Sakura monte sur le podium en jouant un rôle clé dans le combat final avec Kaguya. Au-delà de l’obsession qu’elle avait pour Sasuke, la fille aux cheveux roses était toujours prête à donner le meilleur d’elle-même pour le bien-être du village.

Sakura finit par épouser Sasuke (Photo : TV Tokyo)

LIEU 2 – ITACHI UCHIHA

Le responsable de l’équilibre du village caché parmi les feuillages. Il a liquidé son clan pour sauver la vie de son frère, s’est infiltré dans l’organisation criminelle de l’Akatsuki, a mené des batailles contre les personnages les plus puissants de l’anime et a toujours gardé son secret. Deuxième place méritée pour le détenteur de l’épée Totsuka.

Le frère aîné de Sasuke est l’un des principaux héros de toute l’histoire (Photo : TV Tokyo)

PLACE 1- MINATO NAMIKAZE (QUATRIÈME HOKAGE)

Le père de Naruto est peut-être l’un des personnages les plus acclamés de toute la franchise en raison du mystère qui l’entoure depuis le début de toute l’histoire. Incomparablement rapide et extrêmement doué pour invoquer des sceaux, Minato est en train de devenir le personnage le plus célèbre de toute la création de Masashi Kishimoto.