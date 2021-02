Guide: À quelle heure est la diffusion en direct sur l’état de jeu de Sony PlayStation?

État des lieux est l’émission en direct de Sony régulièrement programmée, que le détenteur de la plate-forme s’est engagé à être un événement récurrent. L’émission reviendra cette semaine le 25 février, avec un accent sur les prochains logiciels PlayStation 4 et PlayStation 5.

Quand est la diffusion en direct de l’état du jeu de Sony PlayStation?

Sony a annoncé que le prochain State of Play aura lieu le 25 février 2021. Pour une ventilation complète des fuseaux horaires, voir ci-dessous:

Jeudi 25 février 2021

Amérique du Nord: 14h PST / 15h MST / 16h CST / 17h HNE

14h PST / 15h MST / 16h CST / 17h HNE Royaume-Uni / Irlande: 22h GMT

22h GMT L’Europe : 23h00 CET / 12h00 EET

23h00 CET / 12h00 EET Asie / Océanie: 7h JST / 6h AWST / 9h AEDT

Où pouvez-vous regarder la prochaine diffusion en direct sur l’état du jeu Sony PlayStation?

Vous pourrez regarder le prochain State of Play sur les comptes YouTube et Twitch officiels de Sony, via les liens respectifs. Nous vous présenterons également l’état du jeu ici même sur Push Square, ainsi que le chat en direct et les réactions.

Quels jeux seront affichés ou annoncés pendant l’état de jeu?

Selon Sony, nous pouvons nous attendre à ce que 10 jeux PS5 et PS4 soient diffusés pendant la diffusion, comprenant « de nouvelles mises à jour et des plongées en profondeur » ainsi que de nouvelles annonces de jeux. En ce qui concerne les titres propriétaires, nous nous attendons à de nouveaux regards sur Returnal et Ratchet & Clank: Rift Apart. Nous nous attendons à voir aussi des indépendants – pensez à Stray, Jett: The Far Shore, et peut-être Kena: Bridge of Spirits. Les jeux à gros budget de tiers peuvent inclure Resident Evil Village ou Deathloop, mais c’est difficile à prévoir.

En ce qui concerne les annonces de nouveaux jeux, nous en sommes moins sûrs, mais ce serait très bienvenu si Naughty Dog montrait son jeu multijoueur The Last of Us, n’est-ce pas? Heureusement, nous n’avons pas longtemps à attendre.

Combien de temps durera l’état des lieux?

Sony a déclaré que la présentation de l’état du jeu durerait environ 30 minutes.

Avez-vous hâte de voir le prochain livestream State of Play? Qu’espérez-vous voir pendant le showcase? Spéculez dans les commentaires ci-dessous.