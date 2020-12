La Chine ouvre le plus grand radiotélescope du monde aux scientifiques internationaux

Suite à l’effondrement de l’historique Observatoire d’Arecibo à Porto Rico, la Chine a ouvert le plus grand radiotélescope du monde aux scientifiques internationaux.

À Pingtang, dans la province du Guizhou, se dresse le Télescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres (FAST), le plus grand radiotélescope au monde, surpassant l’Observatoire d’Arecibo, qui était le plus grand au monde pendant 53 ans avant que la construction de FAST ne soit achevée en 2016. Suite à deux pannes de câbles plus tôt cette année, le radiotélescope d’Arecibo s’est effondré en novembre , fermant définitivement l’observatoire. Maintenant, FAST ouvre ses portes aux astronomes du monde entier.

«Notre comité scientifique vise à rendre FAST de plus en plus ouvert à la communauté internationale», a déclaré à l’agence AFP Wang Qiming, l’inspecteur en chef du centre d’exploitation et de développement de FAST, lors d’une visite au télescope. selon le site d’information français AFP .

En relation: La perte du plat géant d’Arecibo rend les humains plus vulnérables aux roches spatiales

La Chine acceptera cette année à venir (2021) les demandes de scientifiques étrangers qui souhaitent utiliser l’instrument pour leurs recherches, selon le rapport.

Avec son énorme parabole de 500 mètres de diamètre, FAST est non seulement plus grand que le télescope Arecibo maintenant détruit, mais il est également trois fois plus sensible. FAST, qui a commencé ses activités en janvier de cette année, est également entouré d’une zone de « silence radio » de 3 miles (5 kilomètres) dans laquelle les téléphones portables et les ordinateurs ne sont pas autorisés.

«Nous nous sommes beaucoup inspirés de son [Arecibo’s] structure, que nous avons progressivement améliorée pour construire notre télescope », a déclaré Qiming.

Les radiotélescopes comme FAST utilisent des antennes et des récepteurs radio pour détecter les ondes radio provenant de sources radio dans le cosmos, comme les étoiles, les galaxies et les trous noirs. Ces instruments peuvent également être utilisés pour envoyer des signaux radio et même réfléchir la lumière radio des objets du système solaire (comme les planètes) pour voir quelles informations pourraient rebondir.

Les chercheurs peuvent utiliser FAST non seulement pour explorer l’univers mais aussi pour étudier les mondes extraterrestres , déterminant si oui ou non ils se reposent dans le « zone des boucles d’or « près de leur étoile hôte, et aussi à la recherche d’une vie extraterrestre.

Célèbre, en 1974 à Arecibo, des scientifiques travaillant sur la recherche de l’intelligence extraterrestre, ou SETI, a envoyé un message radio interstellaire à l’amas globulaire M13 dans l’espoir de recevoir la confirmation d’une vie extraterrestre intelligente. Le message a été co-écrit par l’astronome et communicateur scientifique Carl Sagan, contribuant à vulgariser Arecibo et la radioastronomie en général.

Envoyez un courriel à Chelsea Gohd à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.