Ces leggings Seasum deviennent viraux sur TikTok pour leurs propriétés améliorant les fesses

Où acheter les populaires leggings à bouts froids Seasum que tout le monde porte sur TikTok.

Une fois de plus, une paire de leggings devient virale sur TikTok et leurs propriétés de soulèvement des fesses sont étonnantes.

Nous pensons pouvoir parler au nom de tout le monde lorsque nous disons que 2020 a été l’année du confort vestimentaire. Nous quittons à peine nos maisons en ce moment, les leggings sont donc pratiquement devenus notre seconde peau.

Le mois dernier, une paire de leggings d’Aerie est devenue virale sur TikTok et une fois qu’Internet a sauté sur le battage médiatique, ils se sont complètement vendus dans toutes les couleurs. Avant cela, tout était à propos de Lulu Lemon. Eh bien, si vous n’avez pas réussi à vous accrocher non plus, il y a une nouvelle paire de leggings sur le bloc qui envahit la plate-forme. Voici où vous pouvez les acheter.

LIRE LA SUITE: 10 mulets absolument emblématiques qui ont défini 2020



Tout le monde vit pour ces leggings qui améliorent les fesses sur TikTok. Image: @madibwebb via TikTok

Quels sont les leggings Seasum populaires sur TikTok?

Les leggings tendance sont appelés les « SEASUM Honeycomb High Waist Gym Leggings Femmes Slim Fit Scrunch Butt Lift Workout Yoga Pants Plus Size ». Ouf, beaucoup.

Le legging est composé à 90% de polyamide et à 10% d’élasthanne et possède des propriétés magiques de soulèvement des fesses. Apparemment, les leggings peuvent accentuer et relever vos courbes. La description se lit comme suit: « Les leggings de levage des fesses pour les femmes à taille haute peuvent jouer le rôle d’anti-cellulite et bien couvrir l’abdomen. L’emballage respectueux de la peau est plus confortable et le dos a une ligne de hanche en V forme dimensionnelle, pas de décalage, mettez parfaitement en valeur vos fesses! Fit pour l’entraînement et la vie quotidienne, faites-vous briller! »

Les leggings ont un motif en nid d’abeille distinctif et un design « scrunch butt », et ils viennent dans une variété de couleurs et de motifs, bien que ce soit la paire blanche qui a fait tourner TikTok.

Les gens filment des critiques et même les réactions excitées de leurs petits amis une fois les leggings enfilés.

Vous pouvez acheter une paire de leggings Seasum sur Amazon et les prix commencent à 11,99 €, selon le style et la couleur que vous choisissez. Les tailles vont également du XS au 4 XL.

Brb, je suis sur le point de (à contrecœur) rendre Jeff Bezos un peu plus riche …

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂