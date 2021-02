Comment rechercher des messages sur WhatsApp

Apprenez à trouver des messages et des fichiers WhatsApp de manière plus simple et plus rapide. C’est tout ce que vous devez savoir sur la recherche de WhatsApp.

L’une des fonctions les plus utiles et les moins utilisées de Whatsapp est le Recherche intégré à l’application. Grâce à lui, il est possible de trouver des messages, des images, des vidéos, des liens et tout autre type de contenu que vous devez trouver.

Tout le monde ne sait pas comment utiliser cet outil pour en tirer le meilleur parti. Alors aujourd’hui nous allons vous expliquer comment rechercher dans WhatsApp de la meilleure façon possible pour trouver tout ce que vous recherchez.

Rechercher dans des chats ou des groupes

Le plus courant en ce qui concerne rechercher sur WhatsApp est utiliser le chat et la recherche de groupe, qui vous permet de trouver des messages spécifiques. Pour l’utiliser, voici ce que vous devez faire:

Ouvrez l’application WhatsApp et entrez dans la conversation dans laquelle vous souhaitez trouver un message. Appuyez sur l’icône de menu dans le coin supérieur droit. Sélectionnez l’option « Rechercher ». Saisissez le texte du message que vous souhaitez rechercher. Pour rechercher des messages antérieurs ou ultérieurs, appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas dans le coin supérieur droit.

Malheureusement, pour l’instant, il n’y a aucun moyen de rechercher des messages sur WhatsApp par dateBien que nous sachions que l’entreprise travaille à la mise en œuvre de cette fonction. En attendant, nous devrons nous contenter de effectuer des recherches de texte.

Comment rechercher dans toutes les conversations à la fois

En plus de permettre rechercher des messages dans les chats et les groupes, WhatsApp comprend également un outil pour recherche globale qui vous permet de trouver toutes sortes de contenus dans l’application.

Grâce à cette fonction, il est possible rechercher des messages, des photos, des vidéos, des liens, des GIF, de l’audio et des documents dans tous les chats de l’application de manière plus rapide et plus simple. Quelque chose de très utile lorsque nous avons besoin trouver un message ou un fichier spécifique, mais nous ne nous souvenons pas dans quelle conversation il est.

Pour rechercher toutes les conversations de WhatsApp vers le Web, voici les étapes à suivre:

Ouvrez l’application WhatsApp et appuyez sur l’icône de la loupe dans le coin supérieur droit de l’écran. Saisissez le texte de votre message, le nom de fichier ou le nom du contact. Appuyez sur le résultat de la recherche que vous souhaitez accéder au message dans sa conversation correspondante.

Quel que soit le type de recherche que vous souhaitez effectuer, cette seconde méthode est susceptible d’être plus pratique dans la plupart des situations, puisqu’elle te permet trouver des fichiers et des messages de toutes sortes.

Avant de conclure, il est nécessaire de rappeler l’importance de créer une sauvegarde de WhatsApp, afin que cela soit possible garder les messages toujours en sécurité et il est possible de les rechercher, même si l’application est désinstallée ou que l’on change de mobile.

