L’acteur Nellie Olsen de Little House on the Prairie a déclaré que sa première impression de sa co-star Melissa Sue Anderson était «  Oh merde  »

En ce qui concerne les castings légendaires, Petite maison dans la prairie semble avoir eu une famille soudée d’un groupe d’acteurs.

Cependant, des escarmouches et des frictions dans le casting existaient, selon l’acteur de Nellie Oleson Alison Arngrim.

L’acteur qui a joué l’un des intimidateurs les plus célèbres de la télévision a décrit ses tentatives infructueuses de se lier d’amitié avec la co-star Melissa Sue Anderson. Elle savait dès le moment où elle avait rencontré Anderson que les choses n’iraient pas bien entre eux.

Melissa Gilbert a prévenu Alison Arngrim

Arngrim a plaisanté dans ses mémoires de 2010 Confessions d’une b * tch des prairies que tandis qu’elle essayait pour les rôles de Laura et Mary Ingalls et était rejetée, les producteurs de l’émission l’ont embauchée presque sur place pour le rôle de la détestable Nellie Oleson.

Et aussi odieux que soit le personnage de Nellie, c’était un acteur de la vie réelle sur le plateau de la série avec laquelle elle avait été avertie de ne pas jouer à la bagatelle. Arngrim a décrit comment sa co-star Melissa Gilbert lui avait clairement indiqué dès le début que l’un de leurs compagnons de casting était un problème.

« [Gilbert] est entrée et s’est présentée et a commencé à nous expliquer les choses: qui était qui, qui faisait quoi, comment tout fonctionnait », a déclaré Arngrim.

«Puis vint son avertissement sévère, livré avec l’intensité d’Edward G. Robinson, dans la gamme vocale de Shirley Temple:« Et quoi que vous fassiez, vous faites attention à cette Melissa Sue Anderson. Elle est très dangereuse. Elle est méchante et je la déteste. »

Première impression d’Arngrim sur Melissa Sue Anderson

L’acteur Nellie Oleson et sa tante, qui s’occupaient de l’enfant acteur sur le plateau, ne voulaient pas croire ce que Gilbert rapportait. Ils préféraient penser que ses paroles étaient les déclamations d’une adolescente de 9 ans excitante.

« [Anderson] ne ressemblait pas à un «tueur». Elle ressemblait, eh bien, à une petite fille », a écrit Arngrim. «Ses cheveux n’étaient pas blonds comme les miens; c’était parfait, brillant, blond jaune-blanc, comme une publicité de Breck. Elle était spectaculaire.

«’Oh merde’, ai-je pensé. Les filles comme ça m’ont toujours détesté. Comme au bon moment, Melissa Sue Anderson se tourna pour me regarder, ses grands yeux bleus ronds se rétrécissant en fentes.

Anderson et Arngrim ne sont pas du tout devenus amis

Arngrim, cependant, découvrit bientôt que l’évaluation d’Anderson par Gilbert avait un grain de vérité.

Dans l’espoir de se lier d’amitié avec l’acteur Mary Ingalls qui semblait rester à distance du reste de la distribution, Arngrim a vu qu’elle avait un backgammon avec elle et a pris le risque de demander à Anderson un match.

«Je ne savais pas du tout comment jouer et je pensais que c’était peut-être l’occasion pour moi de percer enfin sa coquille impénétrable. J’ai marché vers elle et ai exprimé mon intérêt pour le jeu. Elle avait l’air ennuyée », a déclaré Arngrim.

Arngrim a fait savoir à Anderson dès le départ qu’elle n’était pas familière avec le jeu.

«J’ai dit que je ne savais pas comment jouer et j’ai demandé si c’était difficile», dit-elle. «Elle m’a regardé avec un dégoût absolu et a dit: ‘Non, ça suppose que tu ne saurais pas comment. Vous avez toujours été un peu à l’envers.

Arngrim a supposé qu’Anderson plaisantait et riait, mais a remarqué que sa co-star «ne riait pas» et, en fait, avait l’intention de l’insulter.

«Non, continua froidement Anderson, en fait, je dirais que vous êtes beaucoup en arrière. En fait, vous êtes assez stupide.

«Ah. Donc apparemment elle n’a pas envie de m’apprendre à jouer au backgammon.

À partir de ce moment, Arngrim a découvert qu’elle pouvait croire sur parole de Melissa Gilbert lorsqu’elle l’avertirait à l’avenir.