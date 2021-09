La Casa de Papel : un Argentin voulait faire partie du groupe et il n’est pas sorti

Netflix vient d’ajouter un cinquième de Le vol d’argent à votre catalogue. Dans cette édition, qui est le premier tome de la saison dernière, le groupe est toujours confiné à la Banque d’Espagne tandis que The Professor doit se débarrasser des mains de l’inspecteur Sierra. Bien sûr, il y a quelque chose qui ne manque pas : le groupe de braqueurs a de nouveau porté sa salopette rouge et son masque Dalí.







Depuis 2017, date à laquelle elle a été secourue par Netflix, Le vol d’argent est devenu un phénomène mondial. En effet, tel est le succès de cette bande dessinée que les costumes caractéristiques des personnages ont été reproduits dans plusieurs pays. Bien qu’aucun ne corresponde à l’original, de nombreux fans de fiction ont pu s’habiller comme des voleurs lors de fêtes, d’événements ou pour faire de simples blagues.

Bien qu’il y en ait d’autres qui ont pris ce symbole de « liberté et représentation de l’injustice« Littéralement. Au Le vol d’argent, les braqueurs montrent que leur tenue, ainsi que le masque, fait partie de ce qui les fera atteindre l’histoire. Mais, ce qu’ils n’ont jamais imaginé ou du moins n’était pas dans les plans d’Álex Pina, c’est que cette garde-robe est également répliquée pour commettre de vrais crimes.

Le groupe en salopette. Photos : (Netflix)



Et, autant cela semble la meilleure publicité en pleine première de la cinquième saison, c’était un fait réel. Mercredi dernier à 21h00 à Gran Mendoza, Argentine, l’entreprise Transport Valverde a subi un vol aux mains d’une femme de 38 ans qui ne portait ni plus ni moins qu’une salopette rouge et un masque Dalí. Menaçant les employés et avec une arme-jouet, le voleur a emporté 190 000 pesos argentins, 4 millions de pesos chiliens et 16 000 dollars.

Cependant, il est à noter qu’il manquait à ce braqueur, identifié comme SP, un détail : elle n’avait pas l’audace et l’intelligence d’El Professor. En effet, selon ce qui s’est avéré, elle a été poursuivie par l’un des employés qui a réussi à la capturer et à la retenir jusqu’à l’arrivée de la patrouille, ainsi qu’à lui prendre son sac à main avec l’argent. « Le voleur s’était arrêté pour demander de l’eau», a déclaré le propriétaire de l’entreprise, Juan Valverde.

Le masque Dalí utilisé dans la série. Photo : (Netflix)



Que dirait le professeur à cela ? C’est quelque chose qu’on ne saura jamais, mais qui ne lui serait pas arrivé, c’est sûr. En effet, au grand scandale des mêmes membres de l’entreprise, lorsqu’ils ont capturé la femme de 38 ans, ils ont découvert qu’elle était l’épouse d’un des employés. « C’était la maîtresse d’un de mes employés. Je ne peux pas le croire, car c’était un employé formidable, travailleur« , a déclaré Valverde.

A tel point que, désormais, ils soupçonnent le mari de l’agresseur d’être impliqué dans le braquage et, si c’est le cas, il est clair que leur plan n’était pas bien ficelé. Alors, mieux, quand on s’habille avec la salopette et le masque de Dalí, il faut y réfléchir à deux fois car, apparemment la fiction ne peut pas vaincre la réalité.