Mackenzie Crook dit que les choses dites au bureau ne pourraient plus être dites

Le bureau La star Mackenzie Crook a révélé qu’il ne pensait pas que la comédie pourrait être faite aujourd’hui.

L’acteur de 50 ans a parlé de la sitcom, écrite par Ricky Gervais et Stephen Merchant, où il jouait Gareth Keenan.

Mackenzie dans le rôle de Gareth Keenan. Crédit : BBC

S’adressant à The Independent, il a déclaré: « Je suppose que c’est un document de son époque. Ce que nous décrivions à l’époque étaient des choses qui se disaient dans un environnement de bureau, et les gens s’en sortaient bien.

« Alors nous le soulignions – en riant de ces gens qui se comportaient si mal. Mais oui, je ne pense pas que ces choses puissent plus être dites sur un lieu de travail sans que quelqu’un ne les remarque.

« Alors non, vous ne l’auriez pas maintenant dans une comédie. »

Mackenzie avec Ricky Gervais. Crédit : BBC

Parlant de son personnage, il a poursuivi: « C’est un peu un monstre en fait, Gareth », avant d’ajouter: « Je ne me souvenais pas qu’il était aussi… urgh. Les choses avec lesquelles il sort quand il essaie de discuter avec des filles sont diaboliques. »

Après la fin de l’émission en 2003, cela signifiait que Crook pouvait laisser son personnage derrière (et la coupe de cheveux) dont il semblait être assez heureux car il expliquait qu’il en avait marre d' »entrer dans un pub et que de jeunes mecs me fassent parler à leur frère au téléphone… ça gâcherait une soirée. »

À partir de là, il a décroché des rôles sur pirates des Caraïbes et Jeu des trônes ainsi que le rôle-titre de Worzel Gummidge.

S’exprimant plus tôt cette année, Mackenzie a révélé son amour du tournage dans la nature, en déclarant : « En plus de faire rire les gens avec (Worzel), c’est mon autre priorité principale, cette idée que nous devons protéger notre campagne et la nature qu’elle contient et j’espère susciter un intérêt. »

Crédit : BBC

Il a poursuivi: « Sur le plateau, je dis tout de suite à tout le monde de garder les yeux ouverts sur les petits morceaux intéressants d’animaux sauvages.

« Si quelqu’un trouve un crapaud, dites-le-moi, et nous pourrons venir rapidement et filmer ces petits morceaux ».

« Ces petits détails, ces gros plans de la nature, sont vraiment importants pour moi. »

Développant son amour des grands espaces, il a ajouté : « L’une de mes principales passions est la faune… Je n’ai jamais vécu à la campagne, mais j’ai grandi très près du pays et j’ai passé tout mon temps au bord de la rivière à explorer et apprendre à nommer les oiseaux et les fleurs.

« Cela a toujours été une vraie passion pour moi.