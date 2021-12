The Blacklist Saison 9 Episode 7 Date de sortie, Spoilers, Regarder en ligne Royaume-Uni, Inde, Australie

La date de sortie de l’épisode 7 de la saison 9 de la liste noire est l’un des rares sujets importants parmi les amateurs de thriller policier. The Blacklist est un thriller policier américain, qui a dominé le cœur de millions de personnes depuis sa première saison. Il a un excellent scénario, des scènes d’action, du mystère et bien d’autres qui suffisent à capter l’attention de tout le monde.

C’est pourquoi nous sommes ici avec toutes les mises à jour possibles que vous devez savoir concernant The Blacklist Saison 9. Nous avons inclus certaines des requêtes les plus attendues comme la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 9 de Blacklist, ce à quoi vous pouvez vous attendre dans ses prochains épisodes, où vous pouvez regarder en ligne, et à quelle heure. Nous vous ferons savoir tout ce qui est officiellement mis à jour ou spéculé. Alors sans plus tarder, faites défiler vers le bas pour satisfaire votre appétit concernant cette série.

La date de sortie de l’épisode 7 de la saison 9 de la liste noire dévoilée –

Comme nous l’avons déjà mentionné, l’équipe officielle de Blacklist a dévoilé la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 9 de Blacklist. L’immense base de fans de cette série de thrillers est prête à accueillir cette incroyable série de thrillers policiers. Alors sans plus attendre, nous dévoilons la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 9 de la liste noire et c’est le 6 janvier 2022, à son créneau horaire pré-décidé, soit 20 h HE.

À quoi pouvez-vous vous attendre dans ses prochains épisodes ?

Vous devez être très heureux de savoir que les créateurs ont laissé tomber quelques indices avec la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 9 de The Blacklist. Nous avons mis au point quelques scoops de spoiler, donc si vous ne voulez pas ignorer votre enthousiasme, vous pouvez ignorer cette partie.

Si vous avez suivi cette série, vous savez peut-être que l’épisode 7 était plein de dangers car la mort du Dr Roberta Sands et du tireur Randall Beasley n’est pas capturée. Vous pouvez vous attendre à beaucoup plus dans cet épisode car ils ont également le retour d’Elizabeth Keen (Megan Boone) qui a simulé sa mort dans la saison 8.

Ils l’ont intitulé « Entre le sommeil et l’éveil ». Cela commencera par le rouge et le sable en thérapie. Les fans pourraient voir ce qui s’est passé entre eux. Parallèlement à cela, ils se concentreront également sur la vie personnelle de Rassler.

Où pouvez-vous le regarder en ligne ?

La date de sortie de l’épisode 7 de la saison 9 de Blacklist ne sert à rien si vous ne savez pas où la regarder. Donc, comme vous le savez, comme il s’agit d’une émission NBC, elle sera diffusée sur la télévision par câble NBC. Si vous n’avez pas de connexion par câble, vous pouvez le regarder sur le site officiel de NBC ou sur l’application NBC. En dehors de cela, vous pouvez regarder toutes les séries NBC sur Peacock TV, mais pour cela, vous devez attendre une journée. Il est également disponible sur Netflix. Alors en attendant, la sortie arrivera et vous pourrez regarder tous les épisodes précédents.

Il est également disponible sur Hulu, Live TV, FuboTV, Xfinity, y, etc.

Casting de l’épisode 7 de la saison 9 de la liste noire –

Comme nous vous l’avons déjà dit, la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 9 de Blacklist est cruciale pour les téléspectateurs qui l’aiment.

Mais si vous êtes nouveau, nous vous dirons également les noms des acteurs vedettes et les noms de tous les épisodes.

Le casting vedette comprend James Spader, Diego Watterhoff, Fiona Dourot, Amir Arison, Mozhan Marnoi, Ted Williams, Gerline Sanger, etc.

Conclusion-

Dans cette dernière section, nous concluons toute la page. Dans cet article, nous vous avons mis à jour la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 9 de la liste noire qui est le 6 janvier 2022. En dehors de cela, nous avons également partagé quelles sont les spéculations concernant les épisodes à venir, la liste noire starcast avec tous les détails d’où vous pouvez voir la liste noire saison 9 épisode 7 et à quelle heure.

