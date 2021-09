Qui est Belén Cuesta, l’actrice qui joue Manille dans La Casa de Papel

La première de la première partie du dernière saison de Le vol d’argent il a ses fans révolutionnés. Et ils ont raison de l’être : ce cinquième volet est encore plus explosif que les précédents. Avec la tension et la adrénaline en tant que protagonistes, la fiction de Alex Pina pour Netflix Il a été considéré comme l’une des grandes sorties de l’année pour la plate-forme de streaming. Pour continuer à attirer le public, cette fois ils ont rejoint nouveaux personnages et ceux qui s’étaient déjà fait connaître ont été approfondis.







C’est le cas de Julia, mieux connu comme Manille parmi les voleurs. Le personnage -avec un histoire de vie dure à son honneur- elle a eu ses premiers caméos dans la troisième saison et enfin dans le prochain épisode, on en a appris un peu plus sur elle: elle n’était pas une simple otage, mais faisait en fait partie du groupe du singe rouge et un élément clé du plan Professeur.

Mais… qui se cache derrière ce personnage spécial ? Son nom est Bethléem Cuesta, une actrice de 37 ans originaire de Séville qui a su se faire une place dans l’industrie du divertissement au détriment du talent et de l’effort. C’est que pendant de nombreuses années il s’est formé au métier d’acteur, tout en combinant ses petits rôles avec ses emplois de bar comme une fille. C’est exactement à ce moment-là qu’il rencontre un autre serveur qui va changer sa vie : Javier Ambrossi.







Votre ami, associé à Javier Calvo, fait partie du duo d’auteurs reconnu comme les javis. À l’époque, bien avant qu’il ne devienne célèbre avec des séries comme Poison (HBO Max), écrivaient la comédie musicale à succès en Espagne qui a été nommée comme L’appel. Et bien qu’elle ait commencé comme une petite pièce dans la salle d’un théâtre madrilène, elle est aujourd’hui l’une des plus regardées dans le pays européen et continue de tourner.

Cuesta est devenue célèbre en jouant une nonne, qui a finalement eu son adaptation sur grand écran. Mais quand les Javis l’ont invitée à faire partie de Paquita Salas, la comédie de Netflix, a obtenu une reconnaissance internationale. Parmi sa filmographie, il a des films tels que Huit noms catalans, Kiki, l’amour est fait, Malgré tout et La tranchée infinie. Elle a remporté un Prix ​​Goya en tant que meilleure actrice et a remporté deux prix Feroz pour son travail.

Aujourd’hui l’artiste espagnole se démarque dans la peau de Manille, une femme trans qui fait un long voyage jusqu’à ce qu’elle soit acceptée par son père et sa famille : Denver (Jaime Lorente) et Moscou (Paco Tous). Si vous n’avez pas vu la cinquième saison de Le vol d’argent, vous devez vous préparer à la révélation qu’aura ce personnage tout au long des cinq épisodes déjà disponibles.