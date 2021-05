La Casa de Papel pourrait récupérer l’une de ses actrices

La dernière saison de Le braquage d’argent c’est un fait. Bien que Netflix n’ait pas encore confirmé de date de sortie ou de bande-annonce officielle, la série a déjà terminé son tournage et, en fait, serait déjà plongée dans son processus de post-production pour, une fois pour toutes, atteindre la plate-forme ce année.

Malgré le fait que l’un des scénaristes a assuré que, d’ici deux ans, il pourrait continuer avec Le braquage d’argent, au moment de la sortie de cette saison sera la clôture définitive de l’histoire des voleurs les plus célèbres du monde. Avec un possible retour de Nairobi, l’apparition confirmée de Berlin et une destination finale pour Rio qui pourrait changer toute l’histoire, la série s’est déjà positionnée comme l’une des plus attendues pour cette 2021.

Les acteurs le dernier jour du tournage. Photo: (Netflix)



Cependant, comme chaque année que de nouveaux chapitres de ce drame arrivent, il y a un nom qui résonne à nouveau: celui de María Pedraza. La jeune actrice espagnole, en plus d’être le protagoniste de la première saison d’Elite, était également dans la première édition de Le braquage d’argent comme Alison Parker, la fille de l’ambassadeur britannique qui donne au professeur et à sa bande l’excuse parfaite pour mener à bien son plan.

María Pedraza avec Miguel Herrán. Photo: (IMDB)



Le rôle de Pedraza était l’un des personnages secondaires les plus appréciés de l’histoire espagnole. Cependant, après la première saison, il n’a pas été revu comme cela s’est produit avec des personnages comme Arturito (Enrique Arce) et, comme il est devenu l’un des favoris, beaucoup se demandent la vraie raison pour laquelle l’actrice n’est pas revenue pour entrer sur scène.

Eh bien, il s’avère que, pour la danseuse de 25 ans, ce projet était trop beau pour cette époque, où elle commençait tout juste à jouer. « Je venais d’une production (Elite) dans laquelle ils avaient beaucoup pris soin de moi et ici je me sentais petit avec tant de personnages« , Il a poursuivi en disant pour S Moda et a ensuite ajouté: »L’enregistrement m’a aidé à être plus fort. Parfois nous avions très froid et d’autres fois, une chaleur insupportable».

María Pedraza revient-elle sur la dernière saison?

Tout au long de ces mois, il y a eu beaucoup de spéculations sur la dernière saison de Le braquage d’argent. Mais, malgré tous les dictons, il y en a un qui a résonné le plus fort: les flashbacks seront une partie importante de la clôture de cette histoire.

À tel point qu’en plus de Nairobi et de Berlin qui semblent nécessaires à la mémoire des acteurs, María Pedraza. Dans les dernières heures, une photo de la fin du tournage du casting complet a été divulguée, mais malgré le fait que la jeune interprète n’apparaisse pas, son nom n’a pas cessé d’être lié à la série.