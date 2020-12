Qui est Dorothea dans Evermore de Taylor Swift? Toutes les théories expliquées

Un personnage fictif? Le nom de la fille de Gigi et Zayn? La sœur de Marjorie? Selena Gomez? Voici toutes les théories de Dorothea de Taylor’s Evermore.

Sommes-nous tous remis de la surprise de Taylor Swift Toujours tomber encore? Quelques mois seulement après la sortie Folklore, Taylor est de retour avec un autre album plein de morceaux exquis ce qui signifie … qu’il est temps de faire des recherches.

Sur Toujours, Taylor chante sa grand-mère Marjorie, sa propre vie personnelle et ses relations et nous donne même un autre aperçu de l’univers de Betty, James, Inez et Augustine.

L’identité de «Dorothea», le sujet de la piste 8 de l’album, a envoyé les fans dans l’overdrive de la théorie. Qui est-elle? Est-elle réelle? Est-elle basée sur quelqu’un que nous connaissons?

Il existe jusqu’à présent un certain nombre de théories sur Dorothea, dont une qui suggère que c’est le nom de la petite fille de Gigi Hadid et Zayn Malik, et une autre qui relie les paroles à Selena Gomez.

Théorie 1: Dorothea est un autre personnage fictif qui existe dans l’univers Betty / James.

Taylor a expliqué que Dorothea est « la fille qui a quitté sa petite ville pour poursuivre les rêves d’Hollywood – et ce qui se passe quand elle revient pour les vacances et redécouvre une vieille flamme. »

‘Dorothea’ est chanté du point de vue de l’autre personne et est également connecté à » Tis The Damn Season ‘, qui est chanté du point de vue de Dorothea alors qu’elle renoue avec son ancien amant de sa ville natale: « Donc, nous pourrions l’appeler même / Vous pourriez appelle-moi « bébé » pour le week-end / « C’est la foutue saison, écris ça / Je reste chez mes parents / Et la route qui n’est pas prise semble vraiment bien maintenant / Et ça te mène toujours dans ma ville natale » .

Lors d’une séance de questions-réponses sur YouTube, Taylor a répondu à la question d’un fan sur qui est réellement Dorothea. Elle a écrit: « Il n’y a pas de continuation directe du scénario de Betty / James / August, mais dans mon esprit, Dorothea est allée à la même école que Betty, James et Inez. »

Elle a également tease que nous rencontrerions bientôt Dorothea … Peut-on s’attendre à une vidéo?

📲 YT | Taylor Swift sur ‘dorothea’ dans le #willowMusicVideo premier chat «Il n’y a pas de continuation directe du scénario de betty / james / août, mais dans mon esprit, Dorothea est allée à la même école que Betty James et Inez. Vous la rencontrerez bientôt 😀 » pic.twitter.com/2FiX7rmqTf – Nouvelles de Taylor Swift (@TSwiftNZ) 11 décembre 2020

Théorie 2: Dorothea est le nom de la petite fille de Gigi Hadid et Zayn Malik.

Bien qu’il ait été confirmé que Dorothea est un autre personnage fictif du Folklore / Evermore univers, certains fans ont découvert quelques théories supplémentaires qui, selon eux, pourraient être liées à l’histoire.

Une personne émet l’hypothèse que Dorothea est en fait le nom de la petite fille de Gigi et Zayn. De la même manière, Taylor a utilisé les noms des filles de Blake Lively et Ryan Reynolds (James, Inez et Betty) pour elle Folklore narrative, ce n’est pas hors de question qu’elle a utilisé le nom de Baby Zigi pour Toujours.

Vous m’écoutez tous. Mon meilleur ami vient de craquer quelque chose, je suppose. « August » est la piste 8 sur folkore et Gigi a posté une photo sur Instagram sous-titrant « August, attendant notre fille » et la piste 8 de evermore est dorothea. ET SI LE NOM DU BÉBÉ DE GIGI EST DOROTHEA? 🤯 pic.twitter.com/M5TXJjqaGV – swiftietillmylastbreath 🗿🗿🗿 (@august__girl) 10 décembre 2020

Théorie 3: Dorothea est une vraie personne.

Une autre théorie suggère que Dorothea est une personne réelle, qui avait une sœur appelée Majorie. Majorie et Dorothea vivaient en Pennsylvanie dans les années 30, mais Marjorie a disparu à l’âge de 4 ans et n’a jamais été retrouvée.

Il y a beaucoup de coïncidences ici mais Taylor a déjà expliqué que Marjorie était en fait sa grand-mère. Nous devrons juste nous asseoir et attendre l’inévitable toujours plus de sessions film pour plus de précisions sur celui-ci.

YOU GUYS «marjorie» EST UNE PETITE FILLE QUI A MANQUÉ EN 1938 ET «dorothea» EST SA SOEUR. ILS ONT TOUJOURS TROUVÉ SON CORPS JUSQU’À CE JOUR «pas de corps, pas de crime» L’ESPRIT DE TAYLOR M’ÉTONNE #evermorealbum pic.twitter.com/GS2aHoTQC6 – 𝐩 | 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐦𝐨𝐫𝐞 / 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐞𝐫𝐚 (@taylorpayp) 11 décembre 2020

Théorie 4: Dorothea est Selena Gomez

Une autre théorie suggère que Dorothea pourrait être à propos de l’amie de Taylor, Selena Gomez.

Les tweets dans le fil soulignent le film préféré de Selena Le magicien d’Oz et son personnage principal Dorothy. D’autres paroles sont également liées à diverses autres références de Selena, y compris sa ligne Rare Beauty, ses relations avec ses ex-petits amis, le fait qu’elle ait sauté le bal … Même jusqu’à «un petit écran est le seul endroit où je te vois maintenant ”Lyrique, que les fans ont lié à Taylor et Selena ne voyant d’autres que sur FaceTime.

Quelle que soit la signification, l’histoire de Dorothea est déjà un des premiers temps forts de Toujours. Il ne nous reste plus qu’à attendre patiemment que Taylor révèle tout dans son prochain documentaire Disney +. (Veuillez dire qu’il y en aura un autre!)

