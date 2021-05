Le mari d’Amy Adams partage une photo rare de leur fille pour fêter son anniversaire

La fille d’Amy Adams grandit!

Son mari, Darren Le Gallo, s’est rendu sur Instagram samedi pour fêter les 11 ans de sa fille Aviana Olea Le Gallo. L’acteur de 46 ans a partagé trois photos sur Instagram, dont un rare portrait d’Aviana, ainsi qu’une photo d’elle marchant sur la plage et une autre de ses esquisses dans une galerie d’art.

«Joyeux anniversaire Aviana !! ♥ ️🎂», a-t-il écrit dans la légende. «Je ne peux pas croire que ma fille a 11 ans aujourd’hui !!! Vous êtes un humain tellement incroyable • Je suis tellement fier de vous • Votre esprit • Votre cœur • Votre créativité • Je vous adore # reconnaissant • (la dernière photo date d’aujourd’hui – l’un de ses souhaits BDay était d’aller à l’Art Galerie qui a rouvert aujourd’hui en Irlande 🇮🇪) »

Adams, 46 ans, et Le Gallo se sont fiancés en juillet 2008 après s’être rencontrés dans une classe d’acteur des années auparavant en 2001. Le couple a accueilli Aviana le 15 mai 2010, lors de leurs fiançailles. Ils ont fini par se marier en mai 2015 après 14 ans ensemble.

Des mois après la naissance d’Aviana, Adams est apparue sur la couverture de Parade pour discuter de la vie en tant que nouvelle mère et de la façon dont elle affectait sa relation avec son corps.

Amy Adams et son mari Darren Le Gallo le 24 février 2019. MARK RALSTON / AFP via Getty Images

« Etre enceinte m’a finalement aidé à comprendre quelle était ma vraie relation avec mon corps – ce qui signifie qu’il n’était pas mis sur cette terre pour bien paraître en maillot de bain », a déclaré Adams. «Je fais de l’exercice quand je le peux et j’essaie de manger sainement, mais perdre du poids n’est pas ma priorité numéro un. Cela fait partie de mon travail de revenir à un semblant de ce que j’étais avant. Mais je ne pense pas avoir jamais fait ma carrière sur mon corps de rock. «

Aviana n’a pas fait beaucoup d’apparitions publiques avec ses parents au fil des ans, mais a fait ses débuts à l’âge de six ans pour une occasion spéciale. Quand Adams a été honorée d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2017, son mari et sa fille sont apparus à ses côtés pour célébrer l’occasion ensemble. Des gens ont rapporté en janvier 2020 que la famille de trois personnes avait fait une autre apparition rare lors de la soirée d’ouverture de l’exposition d’art du Gallo, «From Destruction», à West Hollywood.

Vendredi, Amy Adams s’est ouverte sur «The Kelly Clarkson Show» sur toutes les différentes façons dont elle aime embarrasser sa fille.

Quand Kelly Clarkson lui a demandé si elle avait jamais embarrassé sa fille, Adams a immédiatement répondu: «Oui. Oui, tout ce que je fais embarrasse mon enfant.

«Elle a cet âge, elle a environ 11 ans, mais elle a 18 ou 45 ans», a-t-elle déclaré. «Surtout avec le fait d’être à l’école Zoom et toutes ces distanciations sociales, je l’ai embarrassée par accident. Elle est devenue très rapide avec le silence et éteint la vidéo maintenant, donc c’est vraiment difficile de l’embarrasser exprès maintenant, même si j’essaye. «

Quand Clarkson a dit comment sa propre fille faisait le contraire et a annoncé la présence de sa mère, Adams lui a dit de chérir ces moments «parce que ça change vite».

«Ma fille faisait ça», a expliqué Adams. «Elle était si fière de moi. Nous étions à l’épicerie et la dame disait: « Est-ce que je te connais? » et elle serait comme « Dois-je leur dire? » et je serais comme non, Aviana, tu ne devrais pas leur dire.

Adams a révélé dans l’interview que sa fille partageait certains de ses talents musicaux, disant à Clarkson qu’elle était «merveilleusement musicale».

«Elle joue de la guitare basse, elle a commencé cela il y a un an», dit-elle. «Et elle est tellement cool. Elle est beaucoup plus cool que je ne l’ai jamais été et que je le suis. Elle joue de la basse et de la batterie. Elle a juste commencé à chanter parce qu’elle a beaucoup de trac mais je pense qu’elle a gagné en confiance en le faisant sur Zoom, assez étrangement. Elle chante avec son groupe à School of Rock… elle est extrêmement musicale.