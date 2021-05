« Cobra Kai »: ce que Gianni Decenzo a dit à propos de son personnage Demetri et ce qui arrivera dans la saison 4 de la série

« Cobra Kai« Est actuellement la série porpulaire originale de Netflix. Il a officiellement terminé la photographie principale pour sa quatrième saison à venir, avec des rapports indiquant que l’émission reviendra sur le service de streaming premium avec de nouveaux épisodes d’ici la fin de l’année. De retour pour la saison 4 est l’acteur de longue date.

Après le succès de la saison 3 de « Cobra Kai« au Netflix, le directeur exécutif de la plateforme de streaming vient d’annoncer que la série présentera les nouveaux épisodes de son quatrième opus en 2021. Ted Sarandos, directeur exécutif de Netflix, était chargé d’annoncer que la quatrième saison de « Cobra Kai » il est prévu pour le quatrième trimestre de cette année.

La série « Cobra Kai« il est inspiré du film « Le Karaté Kid » et ses suites originales. Cette production ramène à William Zabka Quoi Johnny Lawrence Oui Ralph Macchio Quoi Daniel LaRusso. L’histoire commence quand Johnny rouvrir le dojo Cobra Kai et raviver votre inimitié avec Daniel plus de trois décennies après leur combat en 1984.

Gianni DeCenzo, qui joue le personnage préféré des fans, Demetri, qui est passé d’un lycéen ringard et sarcastique à un étudiant d’arts martiaux à part entière. Dans une interview exclusive avec CBR, DeCenzo réfléchir sur l’arc de caractère de Demetri Tout au long de la série, il a taquiné les grandes choses à venir dans la saison 4 et a partagé son expérience de tournage de cette saison à venir.

CE QUE GIANNI DECENZO A DIT À PROPOS DE SON PERSONNAGE DEMETRI ET CE QUI SERA À VENIR À LA SAISON 4 DE «COBRA KAI»

Dans une interview avec CBR, l’acteur Gianni Decenzo a commenté son personnage avec éloquence et commenté le jeu vidéo de Cobra Kai «C’était fou! Avant ça, j’avais fait des publicités radio mais pas de voix off, donc faire un jeu vidéo comme celui-là était fou. «

«J’ai exprimé toutes mes répliques pendant environ trois heures, cela a pris du temps et j’ai tout fait en une journée, et après cela, ils m’ont montré tout ce qui se passait dans les coulisses. Ils m’ont montré comment les personnages fonctionneraient. Ils m’ont montré une chose qui me terrifiait un peu: c’était ma peau plate; ils avaient rendu la peau qu’ils allaient mettre autour de mon personnage [modelo]. Ils m’ont montré ça et c’était assez effrayant, mais heureusement, ils l’ont corrigé. » Express Gianni.

Sur l’évolution de son personnage, Gianni commente tout ce qu’il pouvait savoir sur Demetri avant d’assister à l’audition «Honnêtement, je n’en savais rien car ils cherchaient Demetri depuis un moment, mais ils ne trouvaient personne et la date de tournage se rapprochait de plus en plus. Quand j’ai auditionné, nous filmions littéralement [la primera temporada] la semaine prochaine, j’ai donc auditionné et ce week-end, ils m’ont dit que j’allais m’envoler pour la Géorgie. Toutes les informations que j’avais se trouvaient sur la page. «

«Nous avons fait la scène de la cafétéria où nous avons rencontré Demetri, honnêtement, c’est ma scène préférée de tous les temps, c’est la plus proche et la plus chère de mon cœur, et je savais que c’était une continuation de The Karate Kid trente ans plus tard. Je n’avais aucune idée de ce que ce serait plus tard. J’ai été étonné de voir à quel point cela pouvait devenir grand! Mais avec le recul, cela a du sens. C’est le Karate Kid. Tout le monde l’aime. «

«Je ne savais pas non plus le contrôle que je ferais lorsque les gens sont sortis pour la première fois en disant: ‘Je pensais que cela allait être terrible parce que les remakes peuvent être terribles’, et je suis heureux d’avoir découvert l’examen que nous avons fait. ils étaient en dessous [al público] vous l’aimez car sinon vous paniqueriez. [Risas] Mais les écrivains sont tout simplement incroyables! » expliqué.

Dans la saison 3 la fin a été donnée avec le combat dans la maison et pour Gianni C’était l’une des choses les plus folles qu’il ait faites jusqu’à présent dans sa carrière. «C’était absolument insensé! La maison de Daniel est un décor à l’intérieur de notre atelier d’entrepôt, et nous y sommes allés et l’avons répété quelques jours auparavant, puis nous avons dû partir parce que nous avions toutes sortes de choses qui se sont échappées, comme Hawk écrase un vase sur la tête de quelqu’un. «

«La quantité de pièces mobiles sur cette chose était absolument insensée et, oui, nous avons eu le premier dans la saison 2 avec le combat scolaire, mais c’était comme un oner sur les stéroïdes; c’était énorme, beaucoup plus de gens se battaient. Et vous devez vous rappeler que nous pouvons non seulement voir des gens se battre, mais aussi des gens se battre en arrière-plan. Nous avons dû coordonner et chronométrer cela. «

«En fait, il y a une partie où je me fais renverser sur une chaise en regardant les choses se dérouler: lorsque la caméra s’éloigne de moi pour tout montrer, je déplace en fait la chaise pour que le caméraman, avec cette plate-forme géante , ne le faites pas. ne tombe pas. Alors je poursuis littéralement un gars avec une chaise et avant qu’il ne se retourne, je le mets au même endroit et je suis de retour dans le monde en train de me battre. » Commenté Decenzo.

Gianni plus tard, il a parlé un peu de la saison 4 mais il a déclaré qu’il ne pouvait pas dire grand-chose. «Je ne peux vraiment rien dire. Tout ce que je peux dire, c’est … comment avons-nous dit que nous ne savions pas comment ils réussissaient à le traverser chaque année? Eh bien, ils l’ont fait à nouveau, donc c’est quelque chose à espérer. Il y a beaucoup plus de croissance pour Demetri, et je ne peux rien donner, mais il y a beaucoup de bonnes choses. «

«Vous allez vraiment vous y attendre. Je pense que ce sera une saison vraiment amusante. Il y a beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de croissance de caractère … nous parvenons toujours à le surmonter chaque année; Les écrivains sont tout simplement incroyables! » a culminé en expliquant Decenzo.