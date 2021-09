La Casa de Papel : l’accident subi par l’un des acteurs lors du tournage

Depuis sa première saison, Le vol d’argent a montré qu’il n’a pas peur de montrer des images fortes, chargées de sang et la violence. Pour raconter cette histoire, la production créée par Alex Pina et dirigé par Jésus Colmenar a montré à plusieurs reprises des scènes avec fusillades, accidents et même chirurgies au milieu d’un braquage pour sauver la vie d’un partenaire. Dans la première partie de la cinquième et dernière saison, qui a eu sa première en Netflix cette semaine, un des acteurs a eu un accident qui a percé l’écran.







La personne touchée était Image de balise Juan Manuel Poga, responsable de l’interprétation Gandie. Ce personnage est probablement l’un des plus violents de toute la série. Kidnappé Tokyo au sein même de la Banque d’Espagne et même tué d’une balle dans le front pour Nairobi. Mais l’une des scènes les plus tendues qu’il a dû tourner cette saison a été un combat avec Bogotá.

Hovik keuchkerian, l’interprète qui a également joué dans la dispute, se démarque du reste du casting : en plus d’être acteur, il était boxeur et connaît très bien la discipline. « En 1997, j’étais champion d’Espagne de boxe amateur, et deux ans plus tard, je suis devenu professionnel. En décembre 2004, j’ai fait mon dernier combat», explique-t-il dans le spécial Netflix La Maison du Papier : De Tokyo à Berlin. Et il ajoute : « Quand je dois tourner une scène d’action, j’obtiens tout ce fond”.

Très convaincu, il reconnaît : «Je ne serais pas le même acteur si je n’avais pas été boxeur. La boxe, c’est gérer la pression, c’est être alerte et détendu à la fois, c’est s’isoler du public, c’est lire son rival. Tout cela s’applique également à interprétation”. Pour cette raison, il a aidé son camarade de casting à composer le combat physique entre Bogotá et Gandía et lui a donné quelques conseils pour positionner ses jambes et ses bras.







« Pour tourner cette scène, j’ai dû le tenir par le cou et, comme il n’était pas immobile, le menacer de un vrai couteau», déclare Keuchkerian. Cependant, la situation a été dépassée et a fini par faire un Cour royale Poga sur son épaule droite. « Quand on doit enregistrer une scène d’action, je préfère que mon partenaire ou partenaire passe par-dessus. S’il doit me donner, qu’il le fasse. je m’occuperai de recevoir avec affection», explique l’acteur de Gandia.

À propos de son impressionnant accident, il maintient : «Quand je l’ai vu, j’ai pensé un instant que c’était la fermeture éclair de la combinaison rouge, mais c’était en fait mon du sang. Je pouvais voir le picho là-bas mais je ne pensais pas que ça allait être autant parce que c’est arrivé dans la première prise. Des toilettes merveilleuses m’ont donné trois points de suture continuer le combat”. Poga conclut en embrassant son partenaire : «Ce n’est pas si mal, il faut continuer. Je vais me souvenir de Bogotá toute ma vie. Être à La Casa de Papel c’est magique, c’est un privilège”.