Exclusif : Lorenzo Adorni confirme la deuxième saison du Guide astrologique des cœurs brisés sur Netflix

Netflix l’a encore fait ! Après quelques tentatives infructueuses, il a maintenant opté pour Guide astrologique des cœurs brisés, une histoire d’amour qui fait revivre le genre romantique. Donnant une perspective complètement différente aux intrigues typiques de la série de cœurs, celle-ci est désormais basée sur les connexions humaines à travers les étoiles. Et, avec une saison de seulement six épisodes, le strip est déjà devenu une sensation mondiale.

D’origine italienne, Guide astrologique des cœurs brisés Il est basé sur le best-seller de l’écrivain Silvia Zucca. La série, ainsi que l’écriture originale, suit la vie d’Alice Bassi (Claudia Gusmano), une assistante de production télévisuelle qui sent que sa vie est un désastre jusqu’à ce qu’elle rencontre Tio. Ce personnage, interprété par Lorenzo Adorni, change complètement sa vie.

Tio est une astrologue qui travaille sur la même chaîne qu’elle et commence à initier cette femme à la vie folle à l’astrologie. Et, sans s’y attendre, Alice trouve dans ce fanatique des stars un allié et un complice lorsqu’il s’agit de rechercher l’amour. Cependant, le sort qu’ils subissent n’est pas celui auquel tous les fans s’attendent : ce ne sont que des amis et chacun commence une histoire distincte.

Bien que la relation entre Tio et Alice soit plus forte que jamais, la vérité est que les adeptes de Guide astrologique des cœurs brisés ils étaient impatients de savoir ce que l’avenir réserve à ces deux personnages bien-aimés. Ainsi, après un traitement dentaire et en pleine convalescence, Lorenzo Adorni a parlé en exclusivité avec Spoiler de son expérience dans cette bande et a confirmé ce que beaucoup attendaient : il y aura une deuxième saison.

« Regarder une deuxième partie, maintenant ? Non, pas maintenant, parce que même moi je ne l’ai pas vue. Mais je peux vous dire ainsi qu’à tous les fans en Argentine que nous avons déjà tourné la deuxième partie. C’est fait, c’est fermé», Il commença par s’avancer puis ajouta : «ils doivent être prudents pendant ces mois de 2022 car la première de la deuxième saison pourrait arriver plus rapidement”.

De même, l’acteur s’est également déclaré fan de Guide astrologique des cœurs brisés et a révélé son anxiété pour la première. « J’ai autant hâte que vous car je n’ai presque rien vu. Je pense avoir vu trois ou quatre répliques de la deuxième saison. J’ai vu des photos et c’était vraiment cool. Je me souviens de la plupart des scènes que nous avons tournées. Très amusant», a-t-il exprimé avec joie.

En revanche, il convient de noter que Lorenzo Adorni a également défini la deuxième édition et a précisé qu’elle sera beaucoup plus puissante. « Je peux dire que, pour moi, la deuxième saison est meilleure que la première. C’est plus intense, plus précis. Alors j’espère que c’est la même chose pour vous les gars parce que j’ai adoré le filmer» Étaient ses mots exacts.

Ainsi, après avoir exprimé son désir de voir les choses à venir, bien qu’il ne puisse pas donner plus de détails, Adorni a assuré quelque chose qui laissera les fans très heureux : Guide astrologique des cœurs brisés est prêt à revenir. Bien que, comme il l’a dit, ce sera probablement l’année prochaine car il est toujours en pleine promotion en Italie.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂