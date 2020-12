La «  bûche de Noël d’Arendelle  » du château d’Anna et d’Elsa est toujours sur Disney +, parfaite pour certaines vibrations magiques de Disney Holiday

Le temps dehors est affreux, mais le froid n’a jamais dérangé ces personnages de toute façon. Désormais, les abonnés Disney + peuvent se détendre devant la bûche Arendelle Yule pendant deux saisons de vacances consécutives.

Voici ce que nous savons de cette animation festive et autres Congelé et projets liés à Noël disponibles sur la plateforme de streaming de Disney.

Disney + a publié un ‘Yule Log’ inspiré de ‘Frozen’ et ‘Frozen 2’

Vous êtes-vous déjà demandé ce que c’était de passer Noël dans un château? Maintenant, vous pouvez pratiquement vous détendre près du feu, grâce à une vidéo de Disney + intitulée «Arendelle Yule Log».

Il s’agit d’une cheminée animée à l’intérieur du château d’Anna et d’Elsa, avec un mini arbre de Noël sur le côté et cinq bas accrochés pour le Père Noël. Pour ceux qui n’ont pas d’abonnement à Disney +, une version plus courte du Yule Log est disponible sur Facebook.

La plateforme de streaming l’a légendé, «PSA pour quiconque n’est pas fait de neige (vous regarde, Olaf): Installez-vous confortablement au coin du feu avec cette bûche de Noël du château d’Arendelle inspirée de Congelé, disponible dès maintenant pour les besoins de vos fêtes de fin d’année. »

Il existe d’autres productions de vacances mettant en vedette les princesses Disney et leurs châteaux

Ce ne serait pas la seule production liée aux vacances inspirée par les princesses Disney. En 1997, la Walt Disney Company a publié La Belle et la Bête: Le Noël enchanté, la suite de La belle et la Bête. Dans celui-ci, Belle essaie de faire entrer la Bête dans l’esprit des fêtes avec des décorations et des acclamations de Noël.

Cependant, il existe également d’autres courts métrages mettant en vedette Anna, Elsa et tous leurs amis. Récemment, Disney + a sorti son court métrage exclusif, Il était une fois un bonhomme de neige, qui a raconté l’histoire de l’aventure d’Olaf après qu’Elsa lui ait donné vie.

Disney + détient actuellement les originaux « Frozen » et « Frozen 2 » pour le streaming

Si vous souhaitez revisiter l’histoire d’Anna et d’Elsa, vous abonner à Disney + est votre meilleur pari. Cette plate-forme de streaming propose des films Disney Princess, notamment Blanche-Neige et les sept nains, la princesse et la grenouille, gelée, et le récent Congelé 2.

Pour ceux qui cherchent à entrer dans l’esprit des vacances, en plus du Bûche Arendelle et La Belle et la Bête: Le Noël enchanté, les fans peuvent regarder des histoires mettant en vedette Mickey Mouse, Minnie Mouse et leurs amis, y compris Mickey était une fois Noël et leur adaptation de Un chant de noel.

Si vous êtes d’humeur pour un film de vacances en direct, le service d’abonnement de Disney vous couvre. Disney + détient actuellement le Seul à la maison collection, ainsi que Le Père Noël des films et même un film de Noël exclusif et original avec Anna Kendrick, Noelle.

Tous les deux Congelé les films sont disponibles pour un visionnement excessif sur la plate-forme de streaming de Disney. Il existe également des émissions spéciales télévisées mettant en vedette Olaf, Anna, Kristoff, Sven et tous leurs amis. Pour en savoir plus sur Disney + et pour vous abonner, visitez leur site Web.