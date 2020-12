« The Last Of Us Part II » et « Spider-Man: Miles Morales » best of the year pour PS4 ET PS5

« The Last of Us Part II » et «Marvel Spider-Man: Miles Morales» ont été nommés jeu de l’année PS4 et jeu de l’année PS5 respectivement sur le site officiel PlayStation.

Les prix, qui sont voté entièrement par les fans, n’attribue généralement qu’un seul prix du jeu de l’année. Cependant, puisque c’est une année de génération croisée, Sony a choisi d’offrir deux prix à la place.

Il y avait un certain nombre d’autres catégories lors des récompenses, et « The Last of Us Part II » en a emporté la plupart. Le jeu de Des morts-vivants de Le chien méchant a remporté sept prix au total, dont Récit, Accessibilité et Affichage graphique. Le chien méchant a également gagné Meilleure étude.

« Spider-Man: Miles Morales » Il a également remporté le prix du meilleur nouveau personnage, pour lui-même Milliers. Alors que Miles est apparu dans « Spider-Man » de 2018, c’était sa meilleure sortie en tant que webslinger, et le prix est techniquement allé à Miles Morales comme « Spider-Man ».

La prochaine série de « Dieu de la guerre » a été nommé comme le titre le plus attendu, avec « Horizon: Forbidden West », « Resident Evil Village » et « Final Fantasy XVI » en deuxième, troisième et quatrième place.

« The Last of Us Part II » a également remporté le match de l’année en Les Game Awards, et encore une fois, ce fut le jeu le plus réussi de la soirée, remportant à nouveau sept prix au total.