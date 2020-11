Chris Bosh a été offensé par le texte de LeBron James à propos de quitter la chaleur

Bosh se souvient avoir reçu la nouvelle que James était retourné aux Cavs juste 10 minutes avant qu’il ne fasse la une des journaux.

Lorsque LeBron James a décidé que son temps avec le Miami Heat était arrivé à sa fin et qu’il voulait rentrer chez lui aux Cleveland Cavaliers pour essayer de gagner un titre à son équipe et à sa ville, il n’a pas informé ses coéquipiers avec un discours sincère. L’ancienne star de Heat Chris Bosh s’est récemment entretenue avec le Toute la fumée podcast où il a expliqué comment il avait appris que LeBron rentrait en Ohio et il a admis que la livraison l’avait initialement offensé.

Mike Ehrmann / Employé / “[I found out] à travers un texte. Je pensais que c’était BS “, a déclaré Bosh.” Et puis environ dix minutes plus tard, c’est partout. À l’époque, je ne l’ai pas compris. Dans mon esprit, j’étais prêt à reconstituer l’équipe car nous venions de perdre. Donc, nous voulions remonter quelque chose pour pouvoir gagner, et ça ne s’est vraiment pas passé comme ça. Je m’en suis offusqué pour être honnête avec vous, au début. “ Bosh a dit qu’il “ne pensait qu’à ce que j’en ressentais” et depuis ce temps, lui et James ont réconcilié tous les mauvais sentiments. Vous pouvez regarder l’épisode de Chris Bosh sur Toute la fumée dans son intégralité ci-dessous.