Le site Web secret de Batman vous met en contact avec le Riddler

Le marketing pour The Batman a pris de nombreuses formes, mais un site Web interactif secret promet d’être le plus amusant de tous.

Le Batman est devenu interactif pour sa dernière campagne promotionnelle, qui voit le méchant du film, The Riddler, brouiller les frontières entre fiction et réalité avec son propre site Web secret. Le site a récemment évolué vers un ensemble d’énigmes à résoudre pour les fans de la franchise DC avec une récompense de quelques croquis de Batman du département de police de Gotham City. Les fans ont découvert le site caché plus tôt ce mois-ci, mais une mise à jour a offert aux fans une expérience interactive qui devrait être renforcée dans les mois à venir jusqu’à Le Batman sort en mars 2022.

La découverte du site Web a été faite après du matériel promotionnel pour Le Batman a commencé à inclure des symboles qui semblaient être un code que les fans étaient impatients de déchiffrer dans l’espoir de faire une sorte de découverte sur l’intrigue du film. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés avec un message bizarre qui, dans sa forme actuelle, disait « Vous êtes el rata alada », ou comme toute personne pouvant comprendre ces choses vous le dira, la traduction anglaise est « Vous êtes un rat ailé ». Bien sûr, cela ne ressemble à rien d’autre qu’à une insulte lancée à Batman de Robert Pattinson, jusqu’à ce que vous vous souveniez que tout cela est lié au personnage de The Riddler. Nous nous souvenons tous du mystère et de l’énigme de Batman pour toujours, ce qui a conduit le Caped Crusader de Val Kilmer à comprendre que M. E Nigma était le Riddler. Cette fois-ci, nous avons « You are el » dont certaines personnes intelligentes ont rapidement déduit qu’il ressemblait beaucoup à « URL », et une fois qu’ils ont transformé le reste du code en un nom de site Web, ils sont sortis avec « www.rataalada.com » et découvert un site contenant juste de la statique et un point d’interrogation jusqu’à ce que tout change aujourd’hui.

La sortie d’une nouvelle affiche de mouvement pour Le Batman a apporté une conversation simulée avec The Riddler ajoutée au site Web, donnant aux fans la possibilité d’opposer leur intelligence au méchant dérangé. Si vous parvenez à résoudre les énigmes posées, et qu’elles sont délicates, alors une série de croquis de Batman apparaît à l’écran, issus des archives du GCPD. Ce qui est plus intriguant, c’est que le texte à l’écran a The Riddler promettant qu’il reviendra, ce qui suggère certainement qu’ils vont s’amuser davantage avec le site avant la sortie du film, et nous avons hâte de voir ce que ils viennent ensuite.

Le Batman n’arrive pas dans les cinémas avant le 4 mars, il y a donc encore beaucoup de temps pour que l’équipe marketing se rende vraiment en ville sur le site maintenant que les fans sont au courant de sa présence. Pour l’instant, voici les informations officielles que nous connaissons sur ce que nous obtiendrons du film lorsqu’il arrivera sous la forme du synopsis officiel :





Deux ans à arpenter les rues en tant que Batman, semant la peur dans le cœur des criminels, ont conduit Bruce Wayne au plus profond de l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon – parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme l’unique incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/aka Catwoman, Oswald Cobblepot/aka le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton/alias le Riddler. Alors que les preuves commencent à se rapprocher et que l’ampleur des plans de l’auteur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui affligent depuis longtemps Gotham City.





