Cypress Hill partage sa première chanson en trois ans

Les fans de hip hop old school seront ravis d’entendre ça Colline de cyprès, regroupement de Los Angeles, Californie, ont sorti leur première chanson après une période de trois ans d’absence, qu’ils ont baptisée du titre de « Champion Sound« , Piste qui précède la sortie de l’album »Éléphants sur acide»En 2018.

Ce nouveau lancement s’accompagne d’une annonce spéciale dans laquelle le groupe prévoit qu’une diffusion spéciale en ligne aura lieu pour célébrer la journée « 4/20« (20 avril). «Nous avons hâte que tout le monde entende ce qui va suivre», a-t-il souligné. B réel, leader du groupe, à travers une déclaration.

Le groupe a décrit sa nouvelle émission en direct comme «la plus grande session de fumée et de performance au monde». Cela aura lieu dans le centre d’événements Roxy, qui se trouve dans le légendaire Sunset Boulevard de Les anges, étant considéré comme l’un des centres musicaux les plus emblématiques de la ville.

Les membres du groupe promettent que ce sera une présentation qui comprendra certaines de leurs chansons les plus réussies, ainsi que des surprises spéciales. Les billets pour cet événement virtuel sont déjà en vente et peuvent être achetés via le lien suivant.

Le mois passé, Colline de cyprès a annoncé son intention de publier un roman graphique pour célébrer le 30e anniversaire de son premier album. Selon le communiqué de presse officiel, « Cypress Hill: Tres Equis« Présente l’histoire de Louis Oui Senen bien avant de devenir des icônes de la musique, essayant d’éviter les ennuis sans imaginer que leur vie changerait à jamais.