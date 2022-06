USB-C rendu obligatoire pour les téléphones vendus dans l’UE à partir de 2024, mais Apple a un tour astucieux dans son sac

in

08 juin 2022 13:06:34 IST

Les législateurs de l’Union européenne sont parvenus à un consensus et ont adopté une loi selon laquelle tous les appareils électroniques vendus après l’automne 2024, seront doivent être équipés du port universel USB-C pour recharge filaire.

Bien que cela ne soit pas un problème pour la plupart des entreprises technologiques, plusieurs experts pensent que cela pourrait porter un coup à Apple, car la plupart de la législation visait en fait Apple et son insistance à utiliser son port Lightning propriétaire.

Apple a eu un flux de revenus distinct grâce à son port Lightning pendant très longtemps, d’où la réticence à passer à l’USB-C pour certains de ses appareils les plus populaires, comme les iPhones et les AirPods.

Apple fournit une charge USB-C sur un certain nombre de ses appareils – certains MacBook et iPad sont livrés avec une charge USB-C. Cependant, ce ne sont pas les produits qu’Apple vend en grand nombre.

Ce sont les iPhones, les AirPods et les montres Apple qu’Apple vend le plus, tous des appareils qui n’utilisent pas la norme universelle.

En contrôlant la manière dont certains de ses produits les plus vendus sont facturés, Apple a pu créer une source de revenus saine à partir des endroits les plus improbables – les chargeurs et les câbles de charge.

Même si un utilisateur achète un câble Lightning tiers auprès d’un autre fabricant, le fabricant doit payer à Apple des frais de licence pour pouvoir utiliser le port Lightning.

Peu importe comment on le regarde, vous finissez par payer Apple d’une manière ou d’une autre lorsque vous achetez un nouveau chargeur pour votre iPhone, AirPods ou Apple Watch.

L’UE espère que grâce à sa nouvelle législation, ils ont fait d’un chargeur commun une réalité pour l’Europe, et donc pour le monde. Ce n’est malheureusement tout simplement pas vrai. Non seulement il y a différentes normes au sein de l’USB-C lui-même, mais plusieurs fabricants de smartphones s’éloignent également complètement de la recharge filaire. Et devinez quelle entreprise technologique est à la pointe de cela.

Apple n’a pas hésité à vouloir se débarrasser de tous les ports des appareils personnels qu’ils proposent. Apple tente depuis très longtemps de se débarrasser de son port Lightning et de le remplacer par un chargeur sans fil.

Même s’il était tard pour le train en marche qui chargement sans fil est devenu, la société de technologie a adopté la technologie de manière beaucoup plus efficace que la plupart de ses homologues basés sur Android.

Il y a également eu plusieurs rumeurs selon lesquelles l’iPhone 15 se débarrassera probablement du port Lightning et ne s’appuiera que sur la recharge sans fil. La seule chose que l’échéance de 2024 de l’UE a réussi à faire, c’est de donner à Apple un délai pour se débarrasser complètement du câble Lightning.

Cela dit, il existe une possibilité, bien qu’infime, qu’Apple passe à la norme USB-C. Ils l’ont fait pour certains iPad ainsi que pour certains Mac.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂