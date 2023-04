Une femme démissionne après avoir surpris son patron en train de l’insulter dans son dos

Les conflits et l’aversion entre les patrons et certains employés viennent essentiellement avec le territoire d’avoir un emploi. Exprimer des griefs au sujet de collègues fait également partie du travail normal, bien sûr.

Mais la plupart d’entre nous ont au moins les moyens de s’assurer que la personne dont nous parlons est hors de portée de voix. Une femme sur TikTok n’a pas eu cette chance.

Une employée de restaurant a filmé son patron peu professionnel en train de lui parler derrière son dos.

Il semble assez clair que l’employée de restaurant et le patron de TikToker @samantharaegarc ne l’aiment pas particulièrement, étant donné la longue diatribe qu’elle a faite sur les performances professionnelles et la personnalité de Samantha. Malheureusement pour elle, Samantha n’était qu’à quelques mètres dans la pièce voisine, le téléphone prêt.

Le TikToker a surpris son patron devant la caméra en train de l’insulter et de se moquer d’elle dans son dos. « Ma patronne ne savait pas que j’étais là pendant qu’elle parlait de moi », a écrit Samantha dans le texte à l’écran.

Alors que Samantha souriait et grimaçait sarcastiquement devant la caméra, son patron n’arrêtait pas de parler de ses innombrables plaintes à son sujet. La patronne non professionnelle se plaint que « chaque semaine » il y a un problème avec Samantha, puis elle la blâme pour quelque chose qui semble ne pas être de sa faute – un problème de cuisine qui s’est produit pendant que Samantha travaillait à la caisse.

Cela n’a pas empêché le patron de blâmer également Samantha pour avoir eu des ennuis avec son propre patron à cause d’une des recettes du restaurant. « Maintenant, il pense que je suis ridicule », fulmine-t-elle. « C’est comme vraiment? »

Mais ce qui était en fait ridicule, c’est l’incident qui a déclenché la diatribe du patron – Samantha a mis la nourriture d’un client dans un récipient en plastique à emporter au lieu d’un récipient en aluminium.

Le patron a alors insulté l’employée et l’a comparée à une gamine de trois ans.

Alors que Samantha continuait à travailler en silence comme si de rien n’était, la patronne continua sa diatribe. Dans une ligne qui semblera familière à tous ceux qui ont déjà eu un patron avec un complexe de martyr, le patron a claqué : « J’en ai marre de materner les gens. »

Quiconque a déjà travaillé dans la restauration a travaillé avec l’un de ces patrons, le genre de personne qui agit comme si elle dirigeait un restaurant – ou mettait de la nourriture dans le mauvais récipient à emporter, dans ce cas – était au même niveau d’urgence que sauver le monde d’une frappe imminente d’astéroïde ou quelque chose comme ça.

En tout cas, le mot du patron sur le fait de « babiller les gens » était presque trop pour Samantha. Elle a retourné l’oiseau vers la caméra et a présenté une source alternative des malheurs de son patron. « Tu n’es qu’un putain de mauvais manager », a-t-elle lancé.

Après s’être plaint que gérer Samantha, c’est comme gérer un enfant de trois ans, le patron non professionnel a ajouté une tournure encore plus dramatique à sa plainte. « Nous sommes ici en train de rendre un mauvais service à son prochain travail. »

Cependant, le patron n’avait pas à s’en soucier. Dans sa légende, Samantha a annoncé que lorsqu’elle a fini de filmer l’incident, elle « a quitté mon travail de quatre ans aujourd’hui », ajoutant qu’elle avait eu tout ce qu’elle pouvait supporter de « ces irrespectueux, qui n’ont pas eu de formation de manager ». -des managers de 50 ans. »

Avoir un patron non professionnel est l’une des raisons les plus courantes pour lesquelles les gens quittent leur emploi.

De nombreux commentateurs TikTok de Samantha ont fait référence à la vieille maxime du monde du travail – « Les gens ne quittent pas leur emploi, ils quittent leur patron », et les données indiquent que c’est un dicton bien connu pour une raison. Une étude de la plate-forme de formation et de développement professionnels Udemy a révélé qu’environ la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir quitté un emploi à cause d’un mauvais patron ou d’un mauvais manager, et près des deux tiers ont déclaré penser que leur patron n’avait pas de formation managériale adéquate.

Et une étude de plusieurs décennies menée par la société de sondage Gallup, qui comprenait des entretiens avec 25 millions d’employés, est parvenue à une conclusion similaire. Comme l’a dit le PDG de Gallup, Jim Clifton, « La plus grande décision que vous prenez dans votre travail – plus grande que toutes les autres – est de savoir qui vous nommez le responsable. Lorsque vous nommez le mauvais responsable, rien ne corrige cette mauvaise décision. Pas de rémunération, pas d’avantages – rien. »

Les gens sur TikTok étaient certainement d’accord en ce qui concerne le manager de Samantha. « Pendant l’interview, ils ont probablement aimé » nous sommes comme une famille ici « », a plaisanté un utilisateur, ainsi que plusieurs émojis oculaires. « Les managers qui vont et viennent avec leurs employés en train de bavarder, ne devraient pas être des managers ! » une personne a commenté. Espérons que le prochain patron de Samantha ait un peu plus de tact.

