Voici pourquoi Johnny Cage est absent du nouveau film Mortal Kombat

Combat mortel Le producteur Todd Garner a expliqué pourquoi le favori des fans, Johnny Cage, ne faisait pas partie du prochain film. Réalisé par Simon McQuoid, le film attendu sortira en salles et sur HBO Max dans un peu moins d’un mois. Lorsque la première bande-annonce est sortie, de nombreux fans se sont demandé pourquoi Johnny Cage était introuvable, car il était une partie si importante de la franchise depuis le tout début de la franchise.

Dans une récente interview en table ronde, Garner a répondu aux préoccupations des fans selon lesquelles le maître du Shadow Kick n’est pas dans le Combat mortel film. Du point de vue du producteur, cela est dû à plusieurs raisons. D’une part, Garner fait valoir que Cage a une personnalité trop grande pour qu’il puisse s’intégrer n’importe où dans le film, mais que le garder à l’écart économise également quelque chose de grand pour les fans à espérer dans l’inévitable suite. Comme l’explique Garner:

« Johnny Cage est évidemment l’éléphant dans la pièce, et il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles Johnny Cage a été problématique dans ce film en particulier hors de la porte. Premièrement, il est une très grande personnalité, non? Il a besoin de son propre espace. C’est très difficile. de le jeter dans un film, comme je l’ai dit, avec Kano. Donc, le sortir était très facile non seulement pour le film, mais pour la suite. Je veux faire une suite, et j’ai maintenant Johnny Cage, qui n’a pas été utilisé dans le premier. Donc, j’ai un gros bâton et une carotte qui me permettront peut-être d’avoir une vraie présence de Johnny Cage dans le second. «

Aditionellement, Todd Garner explique comment le fait d’avoir un homme blanc dans le film n’aurait tout simplement pas semblé bien, étant donné la « sensation asiatique » de Combat mortel.

« Deuxièmement, quand vous pensez à Mortal Kombat, si vous pensez juste à la patine du film, il a une sensation très asiatique. Et au début, je me suis senti mal à l’aise d’avoir une sorte de plomb masculin blanc qui charge dans le premier Cela me paraissait juste hollywoodien, ce qui est bizarre parce que c’est un acteur, ce qui était aussi bizarre. Et puis c’est probablement mon parti pris de la façon dont je me sens bizarre si j’essaie de faire – et j’étais – quelque chose de différent et diversifié et vrai. Est-ce que c’est un flic pour avoir soudainement Ryan Reynolds – pas lui, mais vous savez – car le rôle principal me paraissait un peu malhonnête. C’est super facile de l’amener d’une manière énorme, explosive et amusante dans le second. Et il le mérite en tant que personnage. J’adore ces personnages, alors nous y avons réfléchi. «

Il est possible que Garner joue timidement et que Johnny fasse toujours une apparition surprise, peut-être dans une séquence post-crédit si rien d’autre. Certains fans ont émis l’hypothèse que Cole Young, un personnage original joué par Lewis Tan qui joue le rôle principal, prendra le surnom de «Johnny Cage» à un moment donné dans le film. Pourtant, l’explication de Garner implique fortement que Cage ne sera pas inclus dans Combat mortel du tout, il est donc préférable que les fans de Johnny Cage ne retiennent pas leur souffle en voyant cela se produire.

L’ancien champion de la WWE The Miz a exprimé son intérêt à jouer Johnny Cage dans Mortal Kombat 2, et de nombreux fans sont d’accord avec l’idée. Dans tous les cas, presque tous les autres joueurs du jeu original, y compris Raiden, Kano, Liu Kang, Sonya Blade, Scorpion, Sub-Zero, Goro et Shang Tsung, peuvent être vus dans Combat mortel lorsque le film sortira en salles et sur HBO Max le 16 avril 2021. Cette nouvelle nous vient de ScreenRant.

