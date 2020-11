La blague d’Animaniacs Johnny Depp déclenche la campagne #BoycottWarnerBros

Warner Bros.a de nouveau été critiqué par les fans de Johnny Depp après qu’une référence dans le nouveau redémarrage d’Animaniacs ait semblé se moquer de l’acteur. Comme la plupart d’entre nous le savent, Depp et son ex-femme Amber Heard sont au milieu d’une bataille juridique controversée. Depp et Heard allèguent tous deux avoir été maltraités physiquement au cours de leur mariage tumultueux, chacun accusant l’autre de mentir. C’est une situation instable, mais cela n’a pas empêché Warner Bros.de partir dans le Animaniacs Œuf de Pâques qui semble prendre un coup sur Johnny.

En arrière-plan d’une scène, on peut voir une affiche de film avec Johnny Depp tenant une paire de ciseaux. Affichage de son nom complet, le film est intitulé Johnny 2: Raconter des mensonges, ce qui semble évidemment impliquer que Depp est un menteur. Alors que le moment vient presque immédiatement après que Depp a été contraint de démissionner de son rôle de Gellert Grindelwald dans la suite de Warner Bros. Bêtes fantastiques 3, la blague n’a pas très bien marché avec les fans de Johnny, dont beaucoup avaient déjà le sentiment que Depp était traité de manière très injuste par le studio.

« Cette Animaniacs Johnny Depp dig est choquant « , a tweeté un fan après la première de la série sur Hulu. » Le monde a encore un long chemin à parcourir pour reconnaître les victimes d’abus en dehors des stéréotypes. Quiconque a inventé cela et l’a également vécu devrait avoir honte. «

Un autre fan publie: « Quand j’étais plus jeune Animaniacs était l’une de mes émissions préférées. J’étais tellement excité qu’ils étaient plus inclusifs dans le redémarrage, puis dès le départ, ils ont dû se moquer de Johnny Depp, victime de violence domestique et c’était fini pour moi. «

Une pétition Change.org a également été lancée par des fans appelant au boycott de Warner Bros. à cause de la blague. Sa description se lit comme suit: « Il s’agit d’un dessin animé destiné au jeune public, qui enseigne essentiellement aux enfants qu’il est normal d’intimider et de se moquer d’un homme victime de violence domestique et Warner Bros. envoie clairement le mauvais message au public avec cela. »

Bien que la blague soit certainement malheureusement chronométrée, il pourrait y avoir une explication innocente. Le compte Twitter du Animaniacs podcast, The Animanicast, a tweeté que la blague fait simplement référence à la comptine «Johny Johny Yes Papa», qui était devenue un mème Internet en 2018 alors que le Animaniacs le redémarrage était en cours d’écriture. La comptine imagine une conversation entre un père et son fils, le jeune Johny insistant sur le fait qu’il ne mange pas le sucre avec lequel il vient d’être surpris. « Dire des mensonges? » demande le père au milieu de la comptine, ce qui aurait pu inspirer le Johnny 2: Raconter des mensonges affiche vue dans Animaniacs.

« Cela ressemble à une conséquence involontaire d’essayer d’être branché et branché en écrivant en 2018 », indique le compte.

Il est toujours possible que le Animaniacs Le personnel a utilisé l’affiche «Telling Lies» avec un double sens, puisque Heard avait déjà qualifié Depp d’agresseur à ce moment-là. Dans tous les cas, que la fouille soit intentionnelle ou non, il aurait peut-être été préférable pour le studio de supprimer le gag visuel avec la série à venir si peu de temps après le drame juridique très public de Depp avec Heard et son éviction controversée de Bêtes fantastiques 3. Si vous voulez découvrir la blague par vous-même, vous pouvez l’attraper sur le Animaniacs revival, maintenant diffusé sur l’application officielle Hulu dans tout le pays.

