Les scientifiques font une percée dans le traitement anti-âge et inversent les signes du vieillissement dans les cellules humaines

Bien que le vieillissement soit un processus naturel, nous, les humains, l’avons toujours combattu.

Et maintenant, un groupe de scientifiques israéliens a réussi à inverser le processus de vieillissement dans ce qui est salué comme une «recherche révolutionnaire». Les cellules sanguines adultes qui ont suivi la thérapie utilisant de l’oxygène se sont avérées plus jeunes.

Le projet a été entrepris par des scientifiques de l’Université de Tel Aviv et du Shamir Medical Center et les résultats ont été publié dans Vieillissement magazine du 18 novembre.

L’équipe a traité les cellules dans une chambre sous pression avec de l’oxygène à haute pression. Ils ont pu non seulement arrêter le processus de vieillissement, mais aussi inverser deux processus majeurs associés au vieillissement et à ses maladies. Le premier était le raccourcissement des télomères (structures en forme de capuchon présentes dans les chromosomes) et l’autre était une accumulation de cellules anciennes et défectueuses dans le corps.

Le professeur Shai Efrati de TAU a dirigé la recherche sur les traitements à l’oxygène hyperbare (HBOT) chez les adultes vieillissants en bonne santé. Comme Al Jazeera rapports, environ 35 êtres humains adultes âgés de plus de 64 ans faisaient partie de l’étude. Tous ont reçu de l’OHB pendant 90 minutes par jour, cinq fois par semaine pendant trois mois.

En seulement trois mois, selon l’étude, les changements physiques étaient «équivalents à la façon dont le corps des participants était au niveau cellulaire 25 ans plus tôt». Il a également été constaté que les sujets avaient amélioré l’attention, la vitesse de traitement de l’information et les fonctions exécutives. « En se concentrant sur les cellules immunitaires contenant de l’ADN obtenu à partir du sang des participants, l’étude a découvert un allongement de jusqu’à 38 pour cent des télomères, ainsi qu’une diminution de jusqu’à 37 pour cent en présence de cellules sénescentes », a déclaré un Déclaration de presse.

«Aujourd’hui, le raccourcissement des télomères est considéré comme le« Saint Graal »de la biologie du vieillissement», a déclaré le professeur Efrati tout en parlant de l’importance des recherches récentes. Il a dit que des chercheurs du monde entier ont essayé de développer des «interventions» qui peuvent conduire à un allongement des télomères et le protocole HBOT a réussi à le faire.

