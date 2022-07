ALCHEMY OF SOULS Episode 9 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes de partout au pays recherchent la date de sortie de l’épisode 9 d’ALCHEMY OF SOULS. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans sont ravis de découvrir ce qui va se passer ensuite. Pour connaître tous les détails possibles sur cet épisode à venir, beaucoup de ses fans recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 9 d’ALCHEMY OF SOULS. Ici, vous apprendrez à connaître tous les détails comme le nombre d’épisodes, les détails de la distribution et bien plus encore. Nous vous recommanderons donc à tous de lire cet article jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série télévisée sud-coréenne en cours, également connue sous le nom de Soul Marriage Return. Il a été écrit par Hong Jung-eun et Hong Mi-ran et réalisé par Park Joon-hwa. Le premier épisode de cette série est sorti le 18 juin 2022 et comme vous pouvez le constater, cette série est une nouvelle série, mais malgré tout cela, cette série a acquis une grande popularité non seulement en Corée du Sud, mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suivra Le destin de deux individus se confond à cause de « hwanhonsool » qui signifie l’âme du défunt qui rapporte aux vivants. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et deviendrez curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. En raison de cela, tous les fans recherchent actuellement la date de sortie de l’épisode 9 d’ALCHEMY OF SOULS. Découvrons donc tous les détails ci-dessous.

ALCHEMY OF SOULS Épisode 9 Date de sortie

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de l’épisode 9 d’ALCHEMY OF SOULS. L’épisode 9 sortira le 16 juillet 2022. Donc, si vous voulez savoir ce qui va se passer dans le prochain épisode, nous vous suggérerons simplement à tous de marquer la date donnée. Vous saurez ce qui va se passer ensuite à cette date donnée.

Où regarder ?

Si vous voulez regarder cette série, vous pouvez la regarder sur TVN et c’est le réseau officiel de la série. Si vous souhaitez diffuser cette série, elle est disponible sur Netflix. Comme nous savons tous qu’il s’agit d’une plate-forme payante en ligne, vous devrez donc acheter l’abonnement si c’est le cas. Si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez accéder à cet épisode ici à tout moment. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série.

Jae-Wook Lee dans le rôle de Jang Wook

Park Sang-hoon en tant que jeune Jang Wook

Jung So-min comme Mu-deok / Nak-su

Allez Yoon-jung en tant que Nak-su

Gu Yoo-jung en tant que jeune Nak-su

Hwang Min-hyun dans le rôle de Seo Yool

Moon Seong-hyun en tant que jeune Seo Yool

Oh Na-ra en tant que Kim Do-joo

Joo Sang-wook dans le rôle de Jang Gang

Bae Gang-hee comme Do-hwa

Yoo Jun-sang dans le rôle de Park Jin

Yoo In-soo dans le rôle de Park Dang-gu

TBA comme Sang-ho

Lee Do-kyung dans le rôle de Heo Yeom

Hong Seo-hee dans le rôle de Heo Yun-ok

Jung Ji-an dans le rôle de Soon-yi

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 9 d’ALCHEMY OF SOULS, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 9 d’ALCHEMY OF SOULS, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

