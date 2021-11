Henry Cavill exprime son désir continu de revenir en tant que Superman dans Man of Steel 2

Homme d’acier La star Henry Cavill a de nouveau déclaré son intérêt à poursuivre l’histoire de son itération de Superman, l’acteur affirmant que la transformation de l’icône de la bande dessinée de suzerain maléfique en lueur d’espoir est toujours quelque chose qu’il serait très « désireux d’étoffer ». Cavill n’a jamais hésité à exprimer son désir de redevenir le super-héros de DC, l’acteur et les fans espérant sans aucun doute que le studio finira par écouter.

« J’avais très envie d’étoffer d’abord les premières étapes de son voyage de Superman. Nous avons eu Man of Steel, puis nous sommes devenus un peu plus sombres avec Batman v Superman. Et s’il devait succomber à l’équation anti-vie et devenir mauvais Superman [in Justice League sequels], je voulais vraiment m’assurer que nous voyions le héros Superman et que nous voyions le véritable symbole de l’espoir, le phare de la lumière, avant de suivre le chemin des ténèbres puis de la rédemption. C’est toujours quelque chose que j’ai très envie d’étoffer. »

La coupe récente et étonnamment populaire du réalisateur Zack Snyder Ligue des Justiciers a taquiné Superman en train d’être repris par le super-vilain envahisseur Apokolips grâce à une cavalcade de tragédies qui frappent l’homme d’acier, y compris la mort de Lois Lane. Snyder a depuis révélé que d’autres suites auraient en effet conduit le Superman de Cavill à devenir une version plus familière du personnage, assimilant le troisième J proposéLigue de l’Ustice film avec L’homme d’acier 2.

« Je venais de supposer que le film final allait être vraiment un film de Superman », a déclaré Snyder à propos de ses plans pour le personnage bien-aimé. « Comme le dernier chapitre [Justice League 3] allait être un grand pourcentage de Superman pour tout serrer dans le livre », a expliqué Snyder. « Parce que si Batman était mort, il aurait été très important pour Superman d’être le leader de facto. Soit dit en passant, à ce moment-là, Wonder Woman (Gal Gadot) aurait été nommée reine de Themyscira et elle dirigerait les guerriers de Themyscira au combat contre Darkseid elle-même. Et Arthur (Aquaman de Jason Momoa) dirigerait les armées des Atlantes. »

C’est loin d’être la première fois que Cavill a discuté de son envie de revenir dans le monde de DC, et l’acteur a récemment réitéré une ligne qui devient rapidement son slogan en disant: « Comme je le dis toujours, » La cape est toujours dans le placard' », ainsi que de taquiner le genre de caractérisation détaillée qu’il avait en tête; « Il y a une opportunité de croissance après cela, d’explorer la psyché de Superman en tant qu’être divin profond, apparemment invulnérable, mais avec de vrais sentiments à l’intérieur . »

En attendant le retour triomphal d’Henry Cavill, il y a plusieurs autres Superman projets actuellement en préparation, dont un dirigé par Michael B. Jordan et un autre produit par JJ Abrams et sa société Bad Robot. Sous sa véritable forme Superman, Cavill a récemment donné sa bénédiction aux deux en disant: « C’est excitant – Superman est bien plus que la couleur de la peau. Superman est un idéal. Superman est une chose extraordinaire qui vit dans nos cœurs. Pourquoi ne pas avoir plusieurs Supermen en cours? » Cavill sera ensuite vu dans la deuxième saison de Netflix Le sorceleur. Cela nous vient de GQ Espagne.





