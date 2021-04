La bande dessinée inédite Monkey Master de Stan Lee reçoit un film d’action en direct de John Woo

Le cinéaste emblématique John Woo (Dur bouilli, Face / Off) produira un nouveau film sur le super-héros chinois Maître des singes basé sur une histoire co-créée par la légende de la fin de Marvel, Stan Lee. Avant la mort de Lee en 2018, il avait collaboré avec le PDG de Graphic India, Sharad Devarajan, pour développer la nouvelle série de bandes dessinées. La bande dessinée inédite a été mise de côté après la mort de Lee, mais grâce à Woo, l’histoire finira toujours par voir le jour avec l’adaptation du long métrage d’action en direct de Woo.

Par variété, Maître des singes est directement inspiré de la bande dessinée inédite suivra « L’archéologue de la ville de New York Li Yong qui découvre une ancienne prophétie sur la légende chinoise du roi des singes qui l’amène en Inde où il découvre un pouvoir caché qui le transforme en un super-héros des temps modernes – le maître des singes. «

«J’ai toujours été fasciné par les cultures chinoise et indienne qui sont si philosophiques et riches en traditions et en moralité», Stan Lee a dit de ses plans pour Maître des singes en 2016. «J’ai déjà écrit d’innombrables super-héros de toutes nationalités et de toutes les régions du monde, j’ai même créé de nombreux héros d’autres planètes et galaxies, mais ‘Monkey Master’ sera unique dans la façon dont il entrelace le mythe pour créer un héros des temps modernes qui divertira les fans du monde entier avec ses talents d’arts martiaux et ses super-pouvoirs imparables. «

Il y a des années, Lee et Devarajan avaient travaillé ensemble pour créer le projet de super-héros indien Chakra: l’invincible. Un grand succès, la franchise se compose de plusieurs romans graphiques et de trois films. Pour le Maître des singes film, Devarajan et Woo feront équipe pour produire le projet aux côtés du partenaire commercial de longue date de Lee, Gill Champion of POW! Divertissement avec Lori Tilkin, qui dirige A Better Tomorrow Films de Woo.

«J’ai toujours voulu faire un film basé sur le Roi Singe histoire de la Chine, mais ont eu du mal à trouver une nouvelle façon de la présenter « , John Woo a également dit récemment de la fonctionnalité à venir. « L’histoire de Stan Lee en était une version si unique qui incorporait le voyage inexploré des personnages mythologiques en Inde et contenait tous les éléments que j’apprécie dans la réalisation de films – de grands personnages, de l’action et de l’aventure. Je suis ravi de travailler avec Sharad et Gill pour apporte la vision de Stan pour ce nouveau personnage de super-héros à l’écran. «

De son côté, Champion a promis que Maître des singes sera «une aventure de super-héros passionnante qui captivera les cœurs et les esprits du public du monde entier».

Devarajan a ajouté: « Stan Lee était un mentor et un ami qui a été l’un des créateurs les plus influents du XXe siècle. Ses personnages sont les mythologies modernes de notre époque, transcendant les nations et la culture et nous parlant dans le langage primitif de l’imagination humaine. «

Pour le moment, aucune information sur le réalisateur ou le casting n’a été rendue disponible et on ne sait pas qui jouera dans Maître des singes. On ne sait pas non plus quand le tournage commencera ou quand le film sortira. Dans tous les cas, c’est assez excitant pour les fans de Stan Lee d’être bientôt présentés à un autre super-héros que le cerveau de Marvel a aidé à créer. Cette nouvelle nous vient de Variety.

