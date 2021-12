The Witcher saison 2 : heure de début, bande-annonce, titre de l’épisode et histoire

Le moment est enfin venu : le 2e saison la série à succès Le sorceleur continue 17 décembre au Netflix au début. Nous vous disons à partir de quand vous pouvez vous attendre aux nouveaux épisodes sur le service de streaming et ce que nous pensons de la nouvelle saison avec Henry Cavill comme Sorceleur Geralt, Freya Allan comme Ciri et Anya Chalotra comme Yennefer attendez-vous à tout.

Quand exactement The Witcher Saison 2 apparaît-il sur Netflix ?

Les nouveaux épisodes de la série à succès vont le 17 décembre 2021 à 9h00 heure allemande sur le service de diffusion en continu. Cela continuera l’une des séries Netflix les plus réussies exactement deux ans après la première saison.

Combien d’épisodes y a-t-il dans la saison 2 de The Witcher ?

Comme pour la première saison de la série fantastique basée sur la saga Witcher d’Andrzej Sapkowski, ce sera à nouveau cette fois 8 épisodes pour la 2e saison donner avec un temps d’exécution d’une heure. Comme d’habitude chez Netflix, restez debout tous les épisodes à la fois pour regarder de façon excessive à l’élimination.

Les titres des épisodes des 8 épisodes de la saison 2

Netflix et les fabricants de séries ont quant à eux le Titre de tous les épisodes la nouvelle saison de « The Witcher » révélée. Cela nous donne une petite impression de ce qui pourrait se passer dans les huit épisodes individuels de la saison 2 – à l’exception de l’épisode final, dont le titre est toujours gardé sous clé :

Épisode 1 : Un grain de vérité

Épisode 2 : Kaer Morhen

Épisode 3 : Ce qui a été perdu / Ce qui est perdu

Épisode 4: Espionnage Redanian / Intelligence Redanian

Épisode 5 : Décisions / Tournez le dos

Épisode 6 : Cher ami

Épisode 7 : Voleth Meir

Épisode 8 : (titre encore secret)

De quoi parle la 2ème saison ? Détails de la première histoire sur les nouveaux épisodes

Les nouveaux épisodes commencent là où nous avons laissé Geralt, Ciri et Yennefer pour la première fois L’équipe de trois rencontre. Mais les adversaires ne sont pas loin et les ont déjà Poursuite de la jeune princesse Ciri et leurs compagnons. Ils ont trouvé refuge dans l’ancien Forteresse de sorceleur de Kaer Morhenoù ils sont Le mentor de Geralt, Vesimir et rencontrer d’autres sorciers.

Ici, Ciri ne trouve pas seulement de nouveaux amis et alliés, elle emmène aussi les siens ici entraînement et apprenez le vôtre pouvoirs spéciaux pour contrôler. En même temps essaie celui que Geralt croyait mort Yennefer de sa captivité pour échapper à.

À l’approche du début de la deuxième saison, la réalisatrice de séries Lauren S. Hissrich a promis aux fans plein de nouveaux monstres de la saga Witcher, qui entrera dans la série. Il y a eu la dernière fois premiers extraits avec Geralt combattant un Myriapode et une Waldschrat. Récemment, il y a même eu des indications d’une première apparition du Chasse sauvage ou la Cavalier rouge.

Quels modèles de livres de la saga Witcher sont adaptés ?

Ceux qui connaissent la saga sorceleur d’Andrzej Sapkowski ont pu retrouver des éléments des œuvres « The Last Wish » et « The Sword of Providence » de la première saison. Dans la deuxième saison, ce qui est contraire au début de la série raconté chronologiquement Selon l’annonce de la créatrice de séries Lauren S. Hissrich, les histoires suivantes de la saga peuvent être trouvées :

L’héritage des elfes

Temps d’orage

Un grain de vérité (extrait du dernier vœu)

(extrait du dernier vœu) Un éclat de glace (extrait de L’épée de la Providence)

Le casting de Witcher saison 2 : quels sont les nouveaux personnages ?

La liste suivante des personnages les plus importants et de leur distribution présente non seulement de vieux amis, mais aussi quelques nouveaux arrivants :

Geralt de Rivia : Henry Cavill

Ciri : Freya Allan

Yennefer de Vengerberg : Anya Chalotra

Delphinium : Joey Batey

Triss Merigold : Anna Shaffer

Cahir : Eamon Farren

Vesemir : Kim Bodnia

Coën : Yasen Atour

Lambert : Paul Bullion

Eskel : Basil Eidenbenz

Stregobor : Lars Mikkelsen

Vilgefortz : Mahesh Jadu

Francesca Findabair : Mecia Simson

Philippa Eilhart : Cassie Clare

Nivellen : Kristofer Hivju

Première bande-annonce de la saison 2 de The Witcher

Les premières bandes-annonces des nouveaux épisodes font déjà une première impression prometteuse, mais voyez par vous-même :