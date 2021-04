Aircraft Carrier Survival est un prochain jeu d’action de la Seconde Guerre mondiale destiné à Steam

Le développeur de jeux CreativeForge Games a annoncé une expérience de simulation sur le thème de la Seconde Guerre mondiale pour les fans de PC. le Survie des porte-avions Le prologue a été officiellement lancé et les développeurs publieront le jeu complet au deuxième trimestre de 2021. Entrez dans une version simulée de la Seconde Guerre mondiale en prenant le contrôle d’un porte-avions rempli d’innombrables vies.

Ce jeu mettra les joueurs au défi d’affronter des environnements hostiles lorsqu’ils prendront des décisions qui peuvent affecter l’ensemble de leur équipage. Planifiez des missions, choisissez des cibles et approchez soigneusement chaque situation au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin à travers ce fameux conflit. Il s’agit d’une vision unique de la Seconde Guerre mondiale que de nombreux titres ne profitent normalement pas de montrer aux joueurs.

Entrez dans les cruautés de la guerre alors que vous associez la dureté de la mer à un conflit en cours. Survie des porte-avions met les joueurs au défi d’une situation unique et les force à s’adapter à un assaut en cours. Ce simulateur testera vos prouesses lorsque vous décidez du sort d’un porte-avions massif.

Les joueurs sont complètement en charge et ils doivent observer et gérer plusieurs decks. Choisissez le bon équipage, l’équipement et les missions lorsque vous gérez vos ressources et commandez une flotte entière.

Attribuez des rôles à l’équipage à travers le navire en occupant des stations de différentes formes et tailles. Une bonne planification est essentielle et la préparation peut souvent devenir plus importante que le plan lui-même. Choisissez une variété de stratégies en affrontant l’ennemi de front, en le dépassant ou en évitant complètement le contact.

Lorsque le navire subit des dommages, vous devez affecter manuellement l’équipage à chaque problème. Donnez la priorité aux situations dangereuses et essayez de garder le navire flottant pour une autre bataille. Cela mettra à l’épreuve l’adaptabilité des joueurs car plusieurs decks peuvent souvent conduire à une situation insupportable et déroutante.

Lancez une variété d’avions, équipez des tourelles antiaériennes et survivez aux attaques ennemies en tentant de traverser le Pacifique. C’est une bataille dangereuse, ce n’est que grâce à une prise de décision rapide qu’un capitaine peut espérer survivre à l’assaut de la Seconde Guerre mondiale.

Planifiez vos missions, prenez des décisions difficiles et survivez à la guerre. C’est un objectif simple qui peut devenir une expérience difficile. Planifiez soigneusement chaque mission en utilisant des informations qui peuvent être exactes ou non. Il n’y a pas d’autre choix que la victoire, alors efforcez-vous de faire vos meilleures manœuvres dans chaque assaut.

Ce titre convient à tous les âges car il jette un regard tactique sur une variété de situations en jeu.

Survie des porte-avions a un prologue disponible sur Fumer.