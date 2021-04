4 acteurs qui n’ont pas encore remporté d’Oscar

Les Oscar 2021 ils ont déjà la couleur attendue. Le 15 mars, Nick Jonas et Priyanka Chorpa ont annoncé les nominés, progressant ainsi avec ce qui sera la plus grande soirée cinéma.







En fait, cette fois, le Oscar 2021 Ils ont frappé la note discordante cette saison de récompenses. Contrairement aux Golden Globes ou aux Emmys, l’Académie a demandé aux nominés de se présenter physiquement à l’Union Station de Los Angeles, qui supplantera le légendaire Dolby Theatre cette année.

« Nous ferons tout notre possible pour offrir une soirée sûre et agréable à tous les participants« , Ont déclaré les producteurs de la prochaine édition. Pour ce que, le 25 avril prochain, le cinéma connaîtra une nouvelle soirée de remise des prix. Cependant, il y a quatre acteurs qui ne seront pas présents et n’auront pas encore l’occasion de ramener une statuette chez eux. Découvrez qui sont les stars hollywoodiennes qui n’ont pas encore remporté de prix.

4 acteurs hollywoodiens qui n’ont toujours pas gagné:

Johnny Depp.

Il est l’un des acteurs les plus polyvalents d’Hollywood. Son nom est synonyme d’adaptabilité. L’expérimentation constante dans ses rôles a toujours fait de lui le centre d’attention de ses films. Et il est l’une des plus grandes stars du monde du cinéma.

Johnny Depp est l’un des acteurs les plus polyvalents d’Hollywood. Photo: (Getty)



Dans l’histoire, il a été nominé trois fois pour les Oscars: Pirates des Caraïbes: La malédiction du Black Pearl, À la recherche de la terre jamais et Sweeney Todd. Cependant, il n’a jamais été en mesure de gagner et, parallèlement à son niveau d’acteur, il y a sa malheureuse séquence dans ces prix.

Tom Cruise.

Sa carrière s’étend sur trois décennies, où il a canalisé ses prouesses d’acteur et a toujours été salué comme distinctif et unique par la critique. Il a également eu trois nominations aux Oscars, mais comme Depp son concours pour la statuette est marqué par la tragédie.

Tom Cruise n’a jamais remporté un Oscar. Photo: (Getty)



Will Smith.

« L’acteur le plus puissant d’Hollywood » était le titre donné à Will Smith. Ses talents d’acteur sont incomparables et ses talents de fiction, de théâtre ou de comédie sont imbattables. Cependant, dans les deux nominations qu’il avait, il a perdu contre ses mentors: Denzel Washington et Forrest Whittaker.

Malgré son niveau, Will Smith est l’un des plus malchanceux aux Oscars. Photo: (Getty)



Kevin Bacon.

Dans les critiques de sa génération, il est l’un des acteurs les plus acclamés. Il mène une illustre carrière où il a assumé une variété de rôles sans s’arrêter. Mais le seul prix qu’il a remporté était en 2007 lorsque The Guardian l’a qualifié de «meilleur acteur pour ne pas avoir remporté un Oscar».