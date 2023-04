La bande-annonce INCONTOURNABLE de la deuxième saison de Star Trek : Strange New Worlds

Paramount+

Star Trek : Strange New Worlds reviendra avec une deuxième saison sur Paramount+ et dans Spoiler nous partageons avec vous l’aperçu des épisodes inédits et incontournables. Attentif!

© IMDbStar Trek : d’étranges nouveaux mondes

Star Trek : d’étranges nouveaux mondes se concentre sur les années au cours desquelles le capitaine Christopher Pike a commandé l’USS Enterprise avant James T. Kirk. La série met en vedette un casting de stars comprenant Anson Mount en tant que capitaine Pike, Rebecca Romjin en tant que numéro un, Ethan Peck en tant qu’officier Spock, Jess Bush en tant qu’infirmière Christine Chapel, Christina Chong en tant que La’an Noonien-Singh, Clelia Rose Gooding en tant que cadet Nyota. Uhura, Melissa Navia en tant que lieutenant Erica Ortegas et Babs Olusanmokun en tant que Dr M’Benga.

le progrès de Star Trek : d’étranges nouveaux mondes il rend compte de tout ce que la franchise a su livrer à son public tout au long de sa riche histoire. Dans ce cas, le deuxième lot d’épisodes de la série de Paramount+ Il a Paul Wesley dans le rôle de James T. Kirk en guest star ainsi que Carol Kane dans le rôle de Pelia, un personnage récurrent qui deviendra important dans l’intrigue de la série.

Un spectacle qui promet des surprises aux Trekkies

La nouvelle saison comprend l’épisode spécial annoncé précédemment, un crossover d’action en direct et d’animation mettant en vedette les stars de Star Trek : ponts inférieurs, Tawny Newsome en tant qu’enseigne Beckett Mariner et Jack Quaid en tant qu’enseigne Brad Boiler, rejoignant l’USS Enterprise. L’épisode en question a été réalisé par Jonathan Frakes, acteur et réalisateur de Star Trek : The Next Generation et Star Trek : Picard. De cette façon, tout est entre les mains d’une vieille connaissance de la franchise !

La remorque pour Star Trek : d’étranges nouveaux mondes montre l’équipage de l’USS Enterprise faisant ce qu’il fait le mieux : explorer l’inconnu. De même, les personnages de la série s’aventureront en danger avec des races telles que les Klingons et d’autres extraterrestres, découvriront de nouvelles planètes et participeront à des batailles avec des vaisseaux spatiaux n’appartenant pas à la Fédération intergalactique.

La première saison de Star Trek : d’étranges nouveaux mondes Est disponible en Paramount+ et c’est un succès en ce qui concerne les critiques. Les spécialistes lui ont donné une solide note d’approbation de 99% sur Tomates pourries tandis que les fans lui ont attribué 80% sur le même site Web de critiques. Vous pouvez vous attendre à ce que le prochain lot d’épisodes commence ensuite 15 juin sur la même plate-forme que l’entrée d’origine. Épingle de sûreté!

