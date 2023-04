Le dernier créateur d’espace conclura la série annulée avec un roman graphique indépendant

En septembre 2022, Espace final a été une autre victime de la fusion de WarnerMedia et Discovery. Olan Rogers, le créateur de la série, a juré de continuer à se battre pour sa série. Hier matin, Rogers a annoncé la nouvelle sur sa chaîne YouTube, Espace final aura sa conclusion sous la forme d’un roman graphique. L’annonce vidéo peut être visionnée ci-dessous.





J’ai essayé tous les contacts que j’avais à ma connaissance… J’ai fait tout ce que vous pouviez faire pendant deux ans ! J’étais prêt à me battre pour ça aussi longtemps qu’il le faudrait. Ce combat s’est terminé la semaine dernière.

Après s’être battu si longtemps, Warner Bros. Discovery a donné à Rogers la licence de faire un seul roman graphique. Il a expliqué que c’était uniquement dans le but de pouvoir terminer son histoire et que les motifs étaient très limités. Rogers explique les conditions de l’accord, le décrivant comme un « défi fou ». Il est très clair que Warner Bros. Discovery n’aide pas Rogers pour ce projet.

Rogers n’est autorisé à faire aucune sorte de financement participatif (Kickstarter, Gofundme, etc.) Rogers ne peut vendre le roman graphique que sur un site Web qui lui appartient. Cela signifie qu’il n’y a pas de vente sur d’autres marchés tels qu’Amazon, Walmart ou Barnes n ‘Noble. Rogers doit auto-publier le roman graphique, pas de vente par l’intermédiaire d’un éditeur tiers. Le roman graphique ne peut exister qu’au format papier, donc pas de publication ou de vente numérique comme Comixology. Aucune animation ou voix ne peut être utilisée (vraisemblablement dans le marketing).

Bien que ces règles semblent être un cauchemar à naviguer, Rogers profite de l’occasion sans attendre.

Quand je lis ceci, je ne vois pas de restrictions; Je vois les possibilités. Je sais que pour certains d’entre vous, ce n’est peut-être pas la fin que vous vouliez, mais c’est celle qui est possible. C’est celui qui est réel, et c’est celui qui est légal. Parfois, vous devez juste jouer la main qui vous est distribuée. Et je vais jouer cette main avec un énorme sourire sur mon visage !

Rogers poursuit en disant que le projet prendra beaucoup de temps, peut-être du milieu à la fin de 2024, pour se terminer. Rogers énumère les différentes étapes de production qui doivent être prises en compte, mais note également qu ‘«il y a beaucoup à conclure dans cette histoire». Suite à cela, il note que « cela va être un gros roman graphique ».

Rogers dit qu’il «démarre» avec ce projet et a déjà mis les romans graphiques en précommande sur son site Web, finalspaceends.com. Les copies du roman graphique sont au prix de 125 €.

J’ai vérifié sur beaucoup de sites, j’ai souligné toutes les choses. Nous parlons de livre cartonné, de jaquette, de tout ça. Je l’ai annoté et j’ai essayé de voir quel pourrait être le coût pour environ quatre à cinq cents pages. Je suppose que c’est peut-être un peu plus gros que ça. Je ne sais pas. Je me réserve donc un peu plus de marge de manœuvre au cas où je devrais faire plus de pages. Je veux tout résumer dans ce truc. Je dois! Si je dois avoir un roman graphique, je veux en faire un grand.

La fenêtre de précommande sera ouverte jusqu’à ce que le roman graphique soit prêt pour la production, donnant aux fans suffisamment de temps pour économiser pour leurs copies s’ils en ont besoin. L’option de paiement échelonné via Shop Pay est également disponible. En raison des conditions de l’accord, le nombre de romans graphiques pouvant être vendus est également limité. Au moment de la rédaction de cet article, il reste actuellement un peu plus de 1850 exemplaires disponibles en précommande. Rogers signera également chaque copie.





Espace final

Espace final commencé comme Gary Espaceune série Web de Rogers sur sa chaîne Facebook personnelle en 2010, mais a interrompu trois épisodes. Après plusieurs hauts et des bas, Rogers a redémarré la série, la renommant Espace final. La nouvelle émission a été créée sur TBS en 2018. Après sa première saison, l’émission est passée à Adult Swim et a été renouvelée pour une deuxième, puis une troisième saison.

Espace final suit Gary Goodspeed, un astronaute optimiste mais naïf qui se lie d’amitié avec un extraterrestre destructeur de planète qu’il nomme Mooncake. Les deux se croisent avec plusieurs nouveaux amis tout en évitant le maléfique Lord Commander dans leur quête pour sauver l’univers. Avec ses personnages attachants, la série est rapidement devenue culte, ce qui a rendu l’annulation d’autant plus bouleversante l’année dernière.

Ces fans, et Rogers, auront bientôt leur fermeture. Même avec des restrictions aussi strictes, Gary, Mooncake, Avocato, Little Cato et tous les autres peuvent faire leurs derniers adieux. Recevrez-vous votre copie?