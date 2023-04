James Mangold explique le processus de vieillissement d’Indiana Jones 5

Cantine Ceci Otello Nero di Lambrusco 1813 Emilia IGT 0,75 ℓ

Otello Nero est né dans la province de Parme, au cœur du pays de Lambrusco. La récolte a lieu vers début octobre. Les raisins subissent un processus de macération à froid à basse température pendant 5-7 jours, afin d'extraire tous les arômes et composants aromatiques. Le vieillissement a lieu dans des conteneurs en acier inoxydable, afin de conserver intact l'arôme fruité caractéristique des raisins. Dans le verre, il a une couleur rouge pourpre avec des reflets rubis brillants. Le tableau olfactif est captivant, il s'ouvre sur des parfums de violette, des arômes frais et parfumés de cassis, de fraise, de framboise et de petites baies. La gorgée est agréable, avec une riche douceur fruitée, soutenue par une acidité vive. Les tanins sont élégants et rendus encore plus délicats en bouche par le léger résidu de sucre, ce qui donne au vin un équilibre parfait. A table, il se marie très bien avec les plats typiques de la cuisine locale: charcuterie et salami, entrées avec sauce à la viande et viandes bouillies au goût délicat. L'Otello Nero di Lambrusco de Cantello Ceci est un vin qui a changé l'image de Lambrusco dans le monde. Il a transformé un vin populaire et quotidien en excellence absolue. Grâce à un travail de recherche orienté vers la plus haute qualité, Cantina Ceci a réussi à débarrasser le Lambrusco de la perception commune d'un vin simplement agréable et convivial, pour l'élever au niveau des meilleures expressions de l'œnologie italienne. L'Otello Nero di Lambrusco est un label qui combine parfaitement l'identité d'un vin lié à l'histoire d'un territoire, avec une vision orientée pour créer un Lambrusco capable de satisfaire les consommateurs les plus experts et exigeants. À la base du vin se trouve le Lambrusco Maestri, l'une des variétés de la grande famille de raisins Lambrusco, présente dans les terres d'Émilie depuis des temps immémoriaux. Ce sont des vignes indigènes, qui dérivent de l'ancienne domestication de la vitis vinifera silvestris, déjà connue à l'époque romaine sous le nom de labrusca . Ce sont des raisins d'une grande personnalité, qui conservent encore certains traits de leur nature originelle, notamment en présence d'un composant acide particulièrement vif et indomptable. Le Lambrusco Otello Nero a réussi à combiner le parfum fruité caractéristique et la fraîcheur avec une structure, une complexité aromatique et une profondeur de goût qui en font un grand vin. Sa gorgée dynamique et très buvable le rend extrêmement moderne, parfaitement en phase avec le style qui émerge dans le panorama actuel des vins rouges, basé davantage sur la fluidité et l'immédiateté expressive et de plus en plus loin de la recherche exaspérée d'extraction et de concentration. Parmi les récompenses obtenues: " Grand Gold Medal" à Vinitaly 2015 et aux China Wine & Spirits Awards (CWSA), où il a également été nommé " Vin mousseux de l'année ".