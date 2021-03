Qui est Miguel Ángel Silvestre, acteur de Moisés en Sky Rojo

Ciel rouge est à la mode sur l’écran de Netflix à travers une série provocante qui comprend également une grande distribution. Le programme de Alex Pina Il se trouve entre les quatre plus vues au monde et son succès sert à catapulter les carrières de ses acteurs. Parmi eux se trouve Miguel Angel Silvestre, qui a donné de quoi parler avec son interprétation de Moïse. Apprenez-en beaucoup plus sur cet artiste espagnol qui a su être lié de manière romantique à sa partenaire Lali Espósito!

Contient des spoilers

Le personnage a suscité toutes sortes de réactions dans Sky Rojo. Il s’agit d’un employé de boîte de nuit qui est le bras droit de Roméo et dont la fonction est de kidnapper des femmes pour les emmener au bordel.. Bien qu’il soit dépeint comme un meurtrier et misogyne, il a aussi son côté doux: Il est paternaliste avec son frère Christian, il aime les animaux et a des sentiments pour Coral. À la fin de la première saison, on découvre que il a tué son père pour avoir défendu sa mère et c’est son patron qui l’a aidé à s’échapper de prison.







Silvestre a fait une interprétation très différente de son œuvre la plus connue à ce jour: Velours de 2014 à 2016. Là, il personnifiait Alberto Marquez Navarro, un homme qui a été élevé pour être le bastion de la famille Márquez et caractérisé par de bonnes manières. La série a été le premier succès international de cet acteur qui avait déjà une longue carrière.

Né en Espagne le 6 avril 1982 (38 ans), J’étais destiné à être un joueur de tennis Inspiré par son père athlète, mais une blessure à l’épaule a ruiné sa carrière. Sa vie est passée du mannequinat à l’actrice. Il a étudié en jeu d’acteur, langage corporel, danse et acrobatie. Ses débuts ont eu lieu en 2002, avec la pièce True West.

Dès sa création, il s’est tourné vers le cinéma pour participer à des films tels que Aux coups, Zhao et la fin. Jusqu’en 2008, il a eu l’opportunité qui l’a rendu célèbre localement: il a joué dans Le duc dans la serie Sans seins il n’y a pas de paradis. Ce succès a ouvert les portes de productions importantes.

Depuis 2015, il était en Sense8 (Lito Rodríguez), Narcos (Franklin Jurado) et a récemment signé avec Le braquage d’argent travailler sur la cinquième saison. Bien que le personnage qu’il aura soit encore inconnu, des photos ont été divulguées le montrant comme le petit ami de Tokyo dans ce qui semble être un flash-back.

Qui est la petite amie de Miguel Ángel Silvestre?

Silvestre avait plusieurs copines célèbres comme Belén López, Blanca Suárez, Albanie Sofía Sagarra, Patricia Guirado et Claudia Ruíz. Cependant, il est actuellement célibataire et c’est pourquoi l’année dernière des rumeurs ont fait état d’une prétendue romance avec Lali Esposito. Tout s’est passé fin septembre lorsque les acteurs ont partagé un Instagram en direct et que l’Espagnol a déclaré que l’Argentine « le rend fou. » L’actrice a nié qu’il y ait quelque chose entre eux et l’a ainsi exprimé dans des déclarations à Infobae: « Je n’y ai pas mangé, madame, je n’y ai pas mangé. Michael dit toujours des choses très précieuses, c’est un amour ».

En savoir plus sur Miguel Ángel Silvestre

Dans une interview avec El País en 2008, il a révélé que c’est hyperactif et impatient. Il a également indiqué que pendant son temps libre, il aime « cuisine, fais du sport et baise ». Il est très actif sur les réseaux sociaux et a 3,5 millions d’abonnés sur Instagram.