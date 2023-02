Daredevil : Born Again, une série Disney+, a commencé sa pré-production

L’acteur Vincent D’Onofrioconnu pour jouer Kingpin dans la série »Casse-cou » de Netflix, et sur »Hawkeye » de Disney+, a confirmé que la nouvelle série »Daredevil : né de nouveau » démarre en pré-production.

Répondant à un fan sur Twitter, l’acteur a mentionné que la prochaine émission Disney + est en « préparation profonde et glorieuse », bien qu’il ait déclaré que le tournage n’avait pas encore commencé.

D’autre part, cox charliequi jouera à nouveau le super-héros titulaire, a récemment déclaré que le tournage de la série commencerait vers le « premier trimestre » de l’année, vers février ou mars.

Ça pourrait aussi vous intéresser : Percy Jackson : la nouvelle série Disney+ termine ses enregistrements

D’Onofrio a également révélé que » Born Again » sera différent de la série » Daredevil » de Netflix, réservant plusieurs surprises aux fans. « C’est tout nouveau et très intelligent. Nous allons surprendre tout le monde avec ça. Et oui, ça va être vraiment cool », a déclaré l’acteur. Cox a également prédit un ton différent pour l’émission, déclarant qu’il y aura « fortement influencé par les trucs de la cour ».

Ce à quoi Cox fait référence, c’est qu’il a été confirmé que » Daredevil: Born Again » a embauché plusieurs avocats de la vie réelle pour sa salle d’écrivains, qui l’aideront à écrire son scénario sans échouer en termes de diverses lois.

Cela pourrait également vous intéresser : quand la nouvelle saison de Futurama est-elle diffusée sur Hulu ?

« Born Again » verra Cox et D’Onofrio, qui jouent respectivement Daredevil et Kingpin, s’affronteront pour la première fois dans l’univers cinématographique Marvel. Ce sera également la première fois qu’ils partageront l’écran ensemble depuis leurs débuts dans » Daredevil » de Netflix en 2015. Les deux acteurs sont devenus les favoris des fans pour leurs performances, avec de nombreux fans impatients de leur retour quand la série Netflix c’était annulé.

Cependant, Daredevil a déjà fait son chemin dans le MCU, avec Cox faisant une première apparition dans « Spider-Man: No Way Home » en tant que Matt Murdock. Puis il est apparu dans divers épisodes de la série »She-Hulk : Attorney at Law », portant le costume du héros.

» Daredevil: Born Again » devrait sortir au printemps 2024 exclusivement pour Disney +