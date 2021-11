La bande-annonce de Rumble apporte la plus grande histoire d’outsider de tous les temps à Paramount+ en décembre

Soyons prêts à Gronder! Paramount+ vient de sortir la bande-annonce du long métrage d’animation Gronder, de Paramount Animation. Le film se concentre sur le monde de la lutte contre les monstres et célèbre le passage à votre propre rythme et ouvrant votre propre chemin vers le succès. Quel sera l’ingrédient clé pour que notre outsider remporte la précieuse ceinture ? Danser ses petits pains de monstre, c’est quoi !

Le film présente une distribution de voix de stars dont Will Arnett (Le film Lego Batman, Développement arrêté), Géraldine Viswanathan (Bloqueurs, Emo la comédie musicale), Terry Crews (Idiocratie, Les consommables), Stephen A. Smith (Je pense que j’aime ma femme, Presque Noël), Jimmy Tatro (Vandale américain, 22 rue du saut), Tony Danza (Qui est le boss, Don Jon) , Susan Kelechi Watson (C’est nous, Une belle journée dans le quartier), Tony Shalhoub (La merveilleuse Mme Maisel, Moine) Bridget Everett (Sexe et la ville, Accident ferroviaire), Greta Lee (Monstre d’argent, Saint-Vincent), Ben Schwartz (Parcs et loisirs, Sonic l’hérisson) Joe « Roman Reigns » Anoa’i (Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw, WWE Smackdown !), Becky Lynch (WWE Smackdown !, WWE NXT), Michael Buffer (Vous ne plaisantez pas avec le Zohan, Credo) et Charles Barkley (Il a un jeu, Space Jam).

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« Nous sommes ravis de tirer parti de notre récent succès avec des films adaptés aux familles et d’apporter l’histoire divertissante et inspirante de l’opprimé de Rumble à Paramount+ cette saison des fêtes », a déclaré Tanya Giles, directrice de la programmation, ViacomCBS Streaming. Gronder a été produit par Paramount Animation en association avec WWE Studios et avec les sociétés de production Reel FX et Walden Media.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Dans un monde où la lutte contre les monstres est un sport mondial et où les monstres sont des athlètes superstars, Rumble montre l’adolescente Winnie qui cherche à suivre les traces de son père en entraînant un adorable monstre négligé en un champion. » Basé sur le roman graphique ‘Monstre sur le Hill’ de Rob Harrell, Gronder est réalisé par Hamish Grieve, scénario de Hamish Grieve et Matt Lieberman et produit par Brad Booker et Mark Bakshi. Les producteurs exécutifs sont Steve O’Brien, Chuck Peil, Frank Smith, Naia Cucukov, Jeff Fierson, Susan Levison et Richard Lowell.

Will Arnett joue le rôle du monstre négligé, Steve, parce que, bien sûr, il l’est. Cette voix de signature a exprimé certains de nos personnages animés préférés dans des films et des émissions de télévision comme BoJack Cavalier, Le film Lego 2 : la deuxième partie, Teen Titans GO ! Au cinéma, Le bus de l’école magique roule à nouveau, The Nut Job 2: Nutty by Nature, Un moi méprisable, la liste continue. Il est même la voix de ces camions GMC robustes. On adore la voix de cet homme ! En parlant de son jeu de voix étendu, Arnett dit: «Je passe un bon moment à faire du travail de voix. J’ai trouvé un créneau. Peut-être que je devrais faire uniquement des trucs animés à partir de maintenant. Myabe le Développement arrêté le film doit être animé. Je parie que plus de gens auraient regardé notre émission si elle avait été animée. Ils auraient été confus et auraient pensé que c’était pour leurs enfants. C’est un public énorme. Ou peut-être que je ne devrais pas être si excité à ce sujet. Peut-être qu’ils me donnent juste le travail pour que mon visage ne soit pas à l’écran. Il les enfants !

Gronder sera présenté en exclusivité sur Paramount+ le mercredi 15 décembre.





La bande-annonce de Chucky Season Finale libère une armée de poupées possédées La série Chucky a été une explosion, et la finale de la saison se prépare à sortir avec un bang.

Lire la suite





A propos de l’auteur