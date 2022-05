Black Adam : Dwayne Johnson révèle quand nous verrons la première bande-annonce

L’un des films les plus attendus de Warner Bros. est sans aucun doute »Adam noir », le film de l’antihéros homonyme qui sera réalisé par Dwayne Johnson, Eh bien, à part montrer une bande-annonce pour le film, une première bande-annonce officielle complète n’a pas encore été révélée, mais il semble que l’attente soit sur le point de se terminer. Par le biais d’une publication sur ses réseaux sociaux, Johnson lui-même a annoncé que la première bande-annonce de « Black Adam » arrivera le 8 juin.

Il l’a annoncé avec une image du film qui montre l’une des scènes les plus importantes du personnage, où Black Adam gagne son propre trône. « Pour les millions d’entre vous qui connaissent la mythologie de Black Adam, vous comprenez le sens et le pouvoir de ce trône. Je me suis promis de ne pas m’asseoir dessus tant que nous n’aurons pas filmé la scène réelle où Black Adam a gagné son droit. » son lieu saint en haut. Son trône est une grande réussite », a écrit l’acteur dans le message.

Bien que la bande-annonce complète n’ait pas encore été révélée, les téléspectateurs ont eu de petits aperçus de ce que « Black Adam » a en réserve pour sa première. Auparavant, des images de la prochaine bande-annonce étaient présentées lors de l’événement CinemaCon 2022, en plus de plusieurs scènes où les immenses pouvoirs du personnage pouvaient être vus, cependant, la scène du trône n’est pas incluse dans la bande-annonce selon les rapports.

Dans son récent article, Johnson a ajouté qu’avant cette scène capitale, il ne serait autorisé qu’à s’asseoir et que lorsque la production l’a récemment filmé assis sur le trône, cela en valait la peine. « J’ai toujours assis mes grosses fesses sur les marches et j’ai fait mes devoirs… Nous avons finalement tourné ‘le moment emblématique’ et quel grand moment ce fut. »

Dans des publications précédentes, il a partagé plusieurs images et clips du plateau d’enregistrement de »Black Adam », montrant divers costumes du film, ainsi que le casting et l’équipe derrière le projet. Depuis son annonce, Johnson a exprimé son enthousiasme à l’idée de jouer à Black Adam et comment le projet est un grand tournant dans sa carrière.

« Tout au long de ma carrière, j’ai eu le privilège de jouer de grands personnages (amusants) au fil des ans, mais aucun ne parle plus de mon ADN que cet anti-héros connu sous le nom d’homme en noir, Teth Adam », a-t-il déclaré. »Black Adam » sortira en salles en octobre de cette année.