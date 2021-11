Cyberpunk 2077 : les développeurs espèrent améliorer sa réception

Nous sommes presque un an après le lancement de « Cyberpunk 2077 », un projet du studio CD Projekt Red qui, au cours de son développement, était prévu comme l’un des jeux ambitieux que l’équipe polonaise a réalisés depuis sa formation, avec un développement qui elle était estimée pour près de dix ans de travaux.

Inutile de dire que « Cyberpunk 2077 » a été présenté comme l’une des plus grandes déceptions auxquelles l’industrie du jeu vidéo moderne ait jamais été confrontée. Des millions d’utilisateurs exigeraient le retour de leur argent en raison des multiples bugs et bugs générés dans sa version pour consoles.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Amazon s’intéresse à une adaptation « Mass Effect »

Après avoir été temporairement retiré de la boutique numérique PlayStation, « Cyyberpunk 2077 » resterait dans les tendances après que le président de son étude, Adam Kicinski, a souligné que les longues heures de ses employés faites pour le finir « n’auraient pas été si mal ». des commentaires dont il se rétracterait après une grande vague de critiques sur les réseaux sociaux.

Kcinski a de nouveau parlé du jeu lors d’une conversation avec le journal polonais Rzeczpospolita (via VGC), où il a noté espérer que le public finira par percevoir « Cyberpunk 2077 » comme un très bon jeu, espérant que ses ventes resteront actives pendant des années.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kojima Productions ouvrira des divisions Film, Musique et Télévision

« La notoriété de Cyberpunk que nous avons réussi à développer est excellente, et l’univers du jeu, ses personnages et ses détails ont des fans partout dans le monde. Nous pensons que Cyberpunk 2077 sera perçu comme un très bon jeu à long terme et, comme nos autres titres, se vendra pendant des années. D’autant plus que le matériel devient plus puissant avec le temps et que le jeu s’améliore », a noté Kicinski.

Kicinski précise qu’il considère le jeu comme « le projet le plus grand, le plus ambitieux et certainement le plus compliqué » auquel CD Projekt Red s’est jamais consacré, admettant que tout ne s’est pas déroulé comme prévu lors de son lancement. Après sa sortie, « Cyberpunk 2077 » a publié plusieurs correctifs de mise à jour pour améliorer ses performances, avec un nouveau en route qui sera disponible en 2022.