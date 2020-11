Spider-Man Miles Morales coûte 60 € avec 10 heures de temps de jeu – pourquoi c’est un problème

Dans notre test aussi Spider-Man: Miles Morales nous nous sommes consacrés à la question de savoir si le contenu du prochain titre de lancement de la PS5 est convaincant. En dehors de cela, cependant, nous aimerions discuter d’un problème qui n’a pas sa place dans un tel test et qui devrait donc bénéficier d’un espace supplémentaire.

Le problème: nous avons complètement joué Miles Morales à travers

En tant que journalistes de jeux, nous avons régulièrement l’opportunité de jouer à des jeux avant la sortie afin de pouvoir vous présenter notre test à temps pour la sortie, dans lequel nous évaluons le plus objectivement possible si nous pouvons faire une recommandation d’achat ou non. Compte tenu du nombre de jeux et de la longueur de ces titres, les testeurs de jeux n’arrivent que rarement à jouer complètement le jeu. Pensons simplement à des cas extrêmes comme Assassin’s Creed Odyssey, qui nécessite un joueur plus de 100 heures pour réellement progresser à 100% dans le jeu.

© Sony

À ce stade, nous ne voulons pas discuter de la portée des jeux vidéo de nos jours. En fin de compte, peu importe si un jeu prend 50 ou 100 heures, tant que le gameplay est convaincant. Le problème à ce stade est que Miles Morales va à l’autre extrême: les joueurs se contournent Besoin de 10 heures pour atteindre 100% de progrès global. 26 heures après avoir terminé notre téléchargement ou 10 heures de lecture, nous étions complètement à bout – et oui, nous avons dormi.

En mémoire de: Miles Morales peut actuellement être pré-commandé pour 60 euros chez MediaMarkt, Saturn et Amazon. C’est un titre à prix plein. Miles Morales rejoint des titres comme Assassin’s Creed: Valhalla et Cyberpunk 2077 un. Le temps de jeu ne doit jamais être un simple critère de qualité d’un jeu, tant que l’ensemble est correct. Dans notre revue de Miles Morales, cependant, nous montrons également que le grand saut quantique n’a pas lieu et que le rapport qualité-prix dans ce cas est donc pris à l’absurde.

© Sony

Discussions confuses après l’annonce

Cela s’inscrit dans les discussions extrêmement confuses qui ont suivi l’annonce. Eh bien, qu’est-ce que Miles Morales maintenant? Juste une extension? Est-ce maintenant un titre à plein prix? Personne ne voulait vraiment sortir avec la langue. Sur TheVerge, vous pouvez lire une déclaration d’Insomniac Games que nous avons traduite directement en allemand:

«Nous savons que beaucoup d’entre vous veulent savoir à quel point ce match est important. Notre équipe d’Insomniac a travaillé incroyablement dur pour vous offrir une incroyable aventure Miles Morales depuis que nous avons terminé le développement de Marvel’s Spider-Man. Avec Miles, vous vivez tout un arc d’histoire qui ressemble plus à un jeu comme Uncharted: The Lost Legacy en termes de portée globale. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales est une expérience importante, sincère, émotionnelle et essentielle à l’expansion de l’univers Spider-Man de Marvel. Et nous espérons que ce sera également le cas pour vous. «

Le temps de jeu de Uncharted: héritage perdu est sur la même page avec une valeur de 7-10 heures quantifiée, ce qui correspond également à notre expérience de jeu. Cependant, le fait que « Uncharted: Lost Legacy » ait un prix de détail officiel de 39,99 dollars américains a été complètement négligé. Cela représente 66,66% du prix actuellement demandé pour Miles Morales.

© Sony

Quel peut être le coût d’une spin-off?

Ce problème est étonnamment devenu transparent en raison du concurrent EA. La société a récemment publié Star Wars: Escadrons sur diverses plateformes. À la surprise de beaucoup, la société a mis le titre à 39,99 €, un prix bien inférieur au prix standard typique de 59,99 €. Il s’agit d’un phénomène dans lequel l’éditeur reconnaît que le titre ne correspond tout simplement pas à la taille d’un titre plein prix et devrait donc également atteindre un prix de vente inférieur. En règle générale, les joueurs apprécient également que: dans le nôtre Test de Star Wars: Squadrons nous indiquons clairement que des compromis ont été faits ici et là lors de la sélection des modes, mais ensuite nous mettons cela en perspective.

La question qui se pose à ce stade est de savoir à quel point une telle spin-off peut coûter cher? Un titre plus petit doit-il nécessairement coûter moins cher? La réponse est simplement non. Non, à condition qu’une valeur suffisante soit emballée dans ce montant réduit pour justifier un tel prix de vente. Une histoire vraiment captivante avec de nouveaux éléments de gameplay innovants peut également être emballée dans un titre de 10 heures. Dans ce cas, le consommateur s’attend également à ce qu’un véritable marteau soit livré.

© Sony

Le cas problème Miles Morales

Miles Morales rate tout simplement ce marteau à des kilomètres. Dans notre test, nous abordons le fait que Sony et Insomniac Games ont livré avec brio en termes de représentation visuelle. Par coïncidence, exactement quand la sortie de la PlayStation 5 est en attente et que tout le monde sait que tout le monde obtiendra ce titre de lancement. Dans le même temps, exactement ces gens savent qu’en dehors de l’histoire et des graphismes, le grand saut est manquant – ce qui, au fait, est tout à fait compréhensible lorsque la toute nouvelle expérience est enregistrée pour un potentiel Spider-Man 2.

À l’inverse, pendant le test, cela nous a continuellement amené à penser que nous nous serions sentis sacrément trompés si nous avions payé le prix fort pour Miles Morales. Avec un prix public de 60 euros, le titre rejoint délibérément d’autres titres AAA et prétend offrir une valeur comparable pour les consommateurs que d’autres titres du même segment de prix. À propos, Miles Morales coûte exactement autant que Spider-Man à l’époque de sa sortie – le même prix avec une déclaration de Jason Schreiner, qui admet que Miles Morales fait environ la moitié de la taille de Spider-Man.

