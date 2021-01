Les correctifs récents de World Of Warcraft: Shadowlands apportent de multiples ajustements à l’alliance de Kyrian et à l’équilibre des classes

Blizzard a travaillé dur pour s’assurer que World of Warcraft: Shadowlands est maintenu en état de fonctionnement. Bien qu’il existe encore de nombreux bugs et problèmes, ils s’en occupent lentement par ordre de grandeur, changeant de focus de temps en temps.

Leur dernier lot de correctifs a été déployé hier et prend en charge quelques problèmes de qualité de vie ainsi que certains bugs qui causaient des maux de tête majeurs. Les pactes en particulier ont reçu un peu d’attention pour traiter certains problèmes de longue date.

Le seul ajustement pour les classes est donné aux chasseurs de toutes les spécifications. Les chasseurs pourront désormais nourrir leurs animaux de compagnie avec les viandes des animaux et des bêtes des Shadowlands. Étant donné que nourrir votre animal de compagnie permet de guérir rapidement, il s’agit d’une qualité de vie considérable.

Night Fae a reçu un ajustement pour corriger une quête au Conservatoire de la Reine, «Un esprit rare et inhabituel». Cette quête envoie les joueurs au donjon Mists of Tirna Scithe, mais les joueurs la trouvaient incomplète en difficulté Mythic +, qui a maintenant été corrigée.

Le Kyrian a beaucoup plus de correctifs, en particulier en ce qui concerne les quêtes. Les joueurs devraient désormais pouvoir terminer les quêtes Chemin de l’Ascension: Nuuminuuru et Reconnaissance aérienne sans autant de bugs qui les en empêchent.

Sanguine, Quaking, Fortified sont les affixes de cette semaine et la raison pour laquelle il s’agit d’une semaine de poussée est assez simple – il y a des pertes de temps limitées dans les donjons s’ils sont bien joués. Nous passons en revue les meilleurs et les pires donjons Mythic + à terminer cette semaine! https://t.co/rQAbnL3IiG pic.twitter.com/CTFlFlUIqK – Wowhead (@Wowhead) 8 janvier 2021

Blizzard a également corrigé un problème empêchant les joueurs de recevoir leur monture Sundancer après avoir terminé l’événement pour l’obtenir. La quête Compassion, Blade of Humility a été ajustée pour avoir plus d’ennemis disponibles pour la compléter plus facilement également.

En descendant vers le Venthyr, les préférences des invités dans la liste des invités seront affichées correctement, même pour les invités qui n’ont pas encore été découverts. On s’attend à ce qu’il soit plus rapide et plus facile de créer une liste d’invités efficace pour la Cour Ember.

Grandmaster Vole et Choofa n’apparaîtront plus sur la liste des invités si vous n’avez pas gagné la réputation nécessaire pour les débloquer. Cependant, cela ne les supprime pas des listes d’invités existantes, bien que les joueurs puissent révoquer leurs invitations à les supprimer.

Une variété d’autres correctifs sont également apparus, mais un seul vers les donjons et les raids. Margrave Stradama dans le donjon Plaguefall ne peut plus avoir sa capacité Peste Rot interrompue, ce qui pourrait fournir un peu plus de difficulté pour les joueurs.

Au fil des semaines, Blizzard proposera sans aucun doute de plus en plus de correctifs. La réinitialisation hebdomadaire de ce mardi apporte également un grand nombre de changements à l’équilibre des classes, alors gardez les yeux ouverts pour les changements à venir!