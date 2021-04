Nomadland (Critique)

S’il y a un favori aux Oscars de cette année, c’est peut-être Nomadland. Rejoignez-nous pour explorer comment ce film fascinant se distingue à la fois des autres concurrents et du film de voyage traditionnel.

Le cinéma américain a longtemps habité les grands espaces. Des pionniers flambant des sentiers poussiéreux dans nos westerns préférés, aux routes ouvertes invitant les rugissements de moteurs de voitures rapides dans nos films d’action, ou les prairies calmes d’un drame du Midwest. Les Américains se définissent souvent par ce qu’ils font en dehors de chez eux, et il n’est donc pas surprenant que nos films aient souvent tenté de capturer cette fascination pour mère nature. Mais il y a un type de film en particulier qui décrit le mieux la relation que les Américains entretiennent avec leur pays: le road trip.

Réalisé par: Chloe Zhao

Écrit par: Chloe Zhao

Mettant en vedette: Frances McDormand, David Strathairn

Date de sortie: 19 février 2021

Le film de road trip existe dans de nombreux genres différents, mais il découle de l’attrait de la route ouverte. Le dicton selon lequel la vie «ne concerne pas la destination, mais le voyage» est quelque chose que les Américains ne connaissent que trop bien. Nous voyons le monde qui nous entoure comme une évasion du stress et des problèmes de notre vie quotidienne moderne. Nomadland est un road trip movie qui puise dans cette attraction inerte de l’inconnu, mais d’une manière différente de ce que nous avons l’habitude de voir.

Les films de road trip commencent avec une destination en tête et tirent leur attrait divertissant du voyage. Le développement de l’intrigue et des personnages découle de la gestion de situations inattendues. Les personnages sont généralement en vacances ou recherchent une sorte d’épanouissement en quittant la maison. Nomadland ne souscrit pas à ces types de traditions cinématographiques de road trip. Au lieu de cela, il se concentre sur un personnage qui est perdu au début du film et n’a d’autre choix que d’embrasser l’étendue.

Le film suit une femme nommée Fern qui perd son mari et son emploi dans la grande récession. Elle décide de devenir sans logement, parcourant le pays pour le travail et l’épanouissement plutôt que de vivre au même endroit. Sans son mari, elle a l’impression d’avoir perdu la douleur qui lui a donné un but dans la vie. En tant que personne qui ne s’intègre pas dans sa famille et qui n’est pas très sociable, le seul endroit où elle semble trouver du réconfort est en elle-même. Son voyage peut être vu comme quelqu’un qui essaie de trouver quelque chose, mais ne le trouve jamais.

Être perdu est le cœur de Nomadland, un titre approprié. Ces types de films sont censés nous aider à trouver notre place dans la vie. Ils fournissent souvent des perspectives inspirantes que nous pouvons utiliser dans nos propres vies pour recentrer et apprécier ce que nous avons. Nomandland a ces moments qui vous feront sourire et refléteront positivement des souvenirs précieux de votre propre vie, mais il ne s’agit que de jouer avec eux pour délivrer un message beaucoup plus important. Il s’agit d’un film sur la façon de gérer au mieux la perte et, ce faisant, de réaliser que vous ne serez plus jamais le même.

Combien de films voyons-nous qui offrent des messages édifiants sur la perte? Ils nous disent que ceux que nous avons laissés derrière ne seront jamais oubliés, et pourtant ils nous incitent à avancer. Ils représentent des personnages qui luttent, mais qui finissent par trouver la lumière. Fern est un personnage qui se débat, se débat et se débat encore. Même lorsqu’elle entrevoit la lumière, elle s’enfuit parce qu’elle n’est pas capable d’accepter ce type de changement. C’est quelqu’un qui a appris à connaître l’isolement comme un confort et qui voit tout le reste comme une trahison envers son amour perdu.

Le film se déroule il y a près d’une décennie, et vous pouvez donc être sceptique de trouver sa relation avec nos luttes actuelles, outre le fait qu’il y a des gens qui vivent leur vie aujourd’hui comme Fern le fait dans le film. Pour moi, le message du film est simple: bien traiter les autres. Les films visent souvent à rassembler les gens, à les aider à comprendre quelque chose que nous avons en commun. Nomandland nous montre comment nous pouvons ne jamais comprendre quelqu’un d’autre, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas le respecter. Chacun de nous a ses propres luttes, et nous ne serons jamais en mesure de transmettre adéquatement cette lutte à une autre personne afin qu’elle puisse la ressentir de la même manière que nous. Au lieu de cela, nous devons prendre conscience de nos propres limites lorsqu’il s’agit de comprendre la vie de personnes qui sont différentes de nous.

Ce type de compréhension intervient au fur et à mesure que le film se fraye un chemin d’un endroit et d’une interaction à l’autre, souvent sans une seule ligne de dialogue significative. Alors que Fern rencontre d’autres personnes qui partagent son style de vie, nous avons l’impression de devenir une partie de la communauté qui n’est peut-être pas réunie par une proximité étroite, mais plutôt par une motivation commune à sortir sur la route. Ce sont des gens qui ont abandonné les commodités de la vie moderne en raison des contraintes et des complexités qu’elle leur impose. Le fait que de nombreux personnages du film soient représentés par des personnes qui vivent de cette façon le rend d’autant plus réaliste et discernable.

Le film prend vie avec une cinématographie incroyablement vivante. Il semble toujours y avoir un conflit entre les plans rapprochés et l’immensité du paysage pour créer cette motivation inconfortable qui pousse Fern à continuer d’avancer. En effet, le film donne l’impression de se dérouler perpétuellement au coucher du soleil ou au lever du soleil. Tout est dans un état de changement incertain, contrastant les batailles entre l’obscurité et la lumière. La seule constante est Fern elle-même, représentée avec une vigueur lasse par Frances McDormand. Elle embrasse vraiment le rôle de l’aventurière timide, peur de changer sa vie, mais perpétuellement enveloppée en elle.

La réalisatrice Chloe Zhao fait un travail formidable pour extraire la perspicacité du dilemme de Fern qu’elle-même ne résoudra peut-être jamais. Le film lui-même est cadré à mi-chemin entre un documentaire et un drame d’aventure traditionnel sur la route. Avoir un personnage tel que Fern à travers lequel le public peut expérimenter ce mode de vie lui donne l’impression d’être moins un choix et plus une nécessité. Beaucoup de gens peuvent voir la façon dont ces gens vivent et les mépriser. Mais à travers les yeux de Fern, Zhao nous donne une raison de les traiter avec compassion. Et malgré un niveau de dialogue minimal Nomadland est assez compétent pour laisser sa marque. Le crédit appartient au réalisateur qui réalise un film qui est l’exemple parfait d’une beauté déprimante.

En ces temps difficiles, les gens ne veulent peut-être pas voir un film qui les déprime. Alors que d’autres films qui font le tour des cérémonies de remise des prix font des expositions enflammées discutant de questions d’actualité telles que l’inégalité raciale ou l’importance de la science, Nomadland n’est pas aussi immédiate. Je pense que c’est ce qui l’aide à se démarquer, même s’il transmet le même message à un niveau de base. C’est un rappel plus subtil de la règle d’or, mais non moins percutant. Mais autant le film est une tragédie, il trouve sa beauté dans les endroits les plus sombres. C’est un film qui nous apprend à vivre avec la lutte, et en ces temps difficiles, c’est une leçon aussi poignante que n’importe quelle autre.